Jornada bursátil protagonizada por la decisión de la Fed

- Los inversores aguardan la decisión de tipos de la FED.
- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también darán discursos.
La sesión bursátil de hoy está dominada en gran medida por la decisión de la FED sobre los tipos de interés. En Europa, los inversores seguirán de cerca los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ya que sus comentarios podrían arrojar luz sobre la dirección de la política monetaria en 2026.
La FED marca el calendario
El punto culminante del día es la reunión de la Fed sobre los tipos de interés y la publicación de las proyecciones macroeconómicas. Si bien el mercado espera que los tipos se reduzcan en 25 puntos básicos hasta el rango del 3,50% al 3,75%, los inversores se centrarán en el tono del comunicado y en las directrices de Jerome Powell durante la rueda de prensa posterior. Además, la decisión del Banco de Canadá sobre sus tipos de interés podría aumentar la volatilidad en los mercados financieros.
Calendario detallado del día
Italia
-
10:00 – Producción industrial intermensual. (Anterior 2,8%. Previsión -0,4%).
Reino Unido
-
11:45 – Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey
Eurozona
-
11:55 – Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde
Estados Unidos
-
13:00 – Solicitudes de hipoteca semanales (Anterior -1,4%).
-
14:30 – Índice de Coste del Empleo intertrimestral (Previsión 0,9%. Anterior 0,9%).
Canadá
-
15:45 – Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá (Pronóstico 2,25%. Anterior 2,25%).
-
16:30 – Conferencia de prensa del Banco de Canadá
Estados Unidos
-
20:00 – Decisión de tipos de la Fed (Pronóstico 3,50–3,75%. Anterior 3,75–4,00%).
-
20:00 – Proyecciones macroeconómicas de la Fed
-
20:30 – Conferencia de prensa de la Fed
