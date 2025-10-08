Leer más
04:32 · 8 de octubre de 2025

Jornada clave para los mercados bursátiles

Facade of Fed building
En la sesión bursátil de hoy la confianza se verá influenciada en gran medida por una serie de discursos programados de los banqueros centrales. Los mercados aguardan las actas de la última reunión de la Fed, con la sensibilidad a la evolución de la política monetaria estadounidense acentuada por el cierre gubernamental y el riesgo de retrasos en los datos de inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales. El calendario para hoy también incluye discrusos de la Fed, el BCE, el Bundesbank, el Banco de España y el Banco de Inglaterra, así como la decisión sobre los tipos de interés del banco central polaco. El informe sobre combustibles de la EIA se publicará a pesar del cierre, de acuerdo con el anuncio del 1 de octubre.

