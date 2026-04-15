Kering se suma a la caída del sector lujo; resultados del 1T en segundo plano

El conglomerado francés de lujo Kering (KER.FR) publicó sus resultados del primer trimestre de 2026, los cuales decepcionaron a inversionistas y analistas. Los ingresos del grupo totalizaron €3.57 mil millones, lo que representa una caída interanual de 6,2% en términos reportados, con crecimiento nulo en términos comparables. Las acciones de Kering se desplomaron más de 10% en la Bolsa de París, sumándose a la ola de ventas en el sector de lujo europeo.

Resultados por marca y desempeño clave

Gucci, la marca insignia del grupo, continúa siendo el principal lastre de los resultados, con ingresos cayendo 14,3% hasta €1.35 mil millones, y -8% en términos orgánicos, frente a una expectativa del mercado de una caída de solo 4,3%. Berenberg destacó que los clientes chinos de Gucci siguen por debajo en más de dos dígitos frente a años anteriores, y la recuperación en este mercado clave sigue siendo muy lenta. El único punto positivo a nivel geográfico fue Norteamérica, que registró crecimiento de un dígito alto.

Segmentos destacados

La joyería y el eyewear fueron los segmentos más destacados del reporte.

Kering Jewelry alcanzó ingresos trimestrales récord de €269 millones (+22%)

alcanzó ingresos trimestrales récord de Kering Eyewear reportó su mejor resultado histórico con €489 millones (+7%)

Marcas como Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga y Brioni también registraron crecimiento, impulsado principalmente por la demanda en Norteamérica.

Impacto geopolítico

Otro factor que pesó sobre los resultados fue el conflicto en Medio Oriente, que ha afectado significativamente el turismo y el consumo en la región desde finales de febrero. Las ventas retail de Kering en Medio Oriente cayeron 11% en el trimestre, y la CFO Armelle Poulou estimó un impacto negativo de aproximadamente 1 punto porcentual sobre el crecimiento comparable. La compañía destacó que esta región representa cerca del 5% de sus ingresos retail.

Perspectiva estratégica

El nuevo CEO, Luca de Meo, anunció que “la recuperación de Gucci ya está en marcha” y presentará un plan estratégico completo durante el Capital Markets Day en Florencia este jueves.

Analistas de Citi calificaron los resultados del 1T como “secundarios” frente al esperado evento “ReconKering”, mientras que Barclays señaló que el reinicio estratégico de la marca comienza a mostrar señales iniciales en Norteamérica. El mercado ahora espera evidencia concreta de que la recuperación de Gucci —y del grupo— sea cuestión de meses y no de años.

Fuente: xStation

Las acciones de Kering se mantienen en una clara tendencia bajista en gráfico diario: el precio en 251.60 se encuentra significativamente por debajo de la EMA100 (270.30) y la EMA200 (266.25), confirmando el dominio de los vendedores.

La última sesión mostró un rango de 250.60–265.15, con apertura en 263.80 y cierre cerca de los mínimos, lo que refleja presión vendedora persistente.

El soporte más cercano se ubica en la zona de 250–252, y una ruptura abriría el camino hacia niveles de 240/220. Por el lado de la resistencia, la zona clave está en la convergencia de medias móviles entre 266–270. Una ruptura sostenida por encima de este rango podría mejorar el sentimiento y abrir paso a una corrección hacia 300.

Mientras no se recuperen estas medias, el escenario base sigue siendo bajista, y los rebotes deben interpretarse como movimientos correctivos.