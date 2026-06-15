Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street en euforia tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Wall Street comenzó la semana con fuertes avances después de que se conociera la noticia de un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Aunque la firma formal está programada para el 19 de junio y el acuerdo en sí solo establece un alto el fuego de 60 días junto con la continuación de las negociaciones, los inversores reaccionaron positivamente ante la clara desescalada de las tensiones en Oriente Medio.

Tan solo unos días antes, los mercados estaban descontando escenarios de una mayor escalada, posibles interrupciones en el suministro de petróleo y un aumento de las presiones inflacionarias. La situación actual luce completamente diferente. Los inversores han comenzado a descontar una reducción del riesgo geopolítico, lo que impulsó inmediatamente el apetito por el riesgo y devolvió capital hacia las acciones estadounidenses.

El sector tecnológico es el principal beneficiario de este cambio de sentimiento. Las compañías relacionadas con la inteligencia artificial, los semiconductores y la infraestructura de centros de datos lideran las ganancias. Para el mercado, esta es una señal clásica de "risk-on", donde los inversores reducen posiciones defensivas y vuelven a centrarse en activos de alto crecimiento.

La reacción del mercado petrolero también es crucial. La perspectiva de una continuidad en la apertura del Estrecho de Ormuz y la reducción del riesgo de interrupciones en el suministro han provocado una fuerte caída de los precios del crudo. Para Wall Street, sin embargo, esto no se trata únicamente del petróleo. Unos precios energéticos más bajos significan menores presiones de costos para las empresas, expectativas de inflación más estables y condiciones potencialmente más favorables para la economía estadounidense durante la segunda mitad del año.

Probablemente este sea el elemento más importante para los inversores hoy. Después de meses de preocupación por la inflación, los precios de la energía y el impacto de los conflictos geopolíticos sobre el crecimiento global, el mercado ha recibido un argumento sólido para adoptar una perspectiva macroeconómica más optimista. Como resultado, no solo están subiendo las grandes compañías tecnológicas, sino también el mercado en general representado por el S&P 500 y el Nasdaq.

Vale la pena señalar que el rally actual está impulsado principalmente por el sentimiento del mercado. Los inversores aún no están reaccionando a efectos económicos concretos del acuerdo, sino más bien a un cambio en las expectativas. El mercado está descontando un entorno geopolítico más estable, una menor volatilidad energética y una reducción del riesgo de nuevos shocks inflacionarios.

Sin embargo, no todos los riesgos han desaparecido. Ambas partes todavía enfrentan negociaciones complejas relacionadas con el programa nuclear iraní, las futuras sanciones y las garantías de seguridad de largo plazo. Cualquier fracaso en las conversaciones podría revertir rápidamente parte del optimismo actual y aumentar nuevamente la aversión al riesgo.

Por ahora, Wall Street está enviando un mensaje claro. Los inversores consideran el acuerdo entre Washington y Teherán como un factor que reduce una de las principales fuentes de incertidumbre a nivel mundial. La caída de los precios del petróleo, el avance de las acciones tecnológicas y la entrada generalizada de capital hacia la renta variable indican que el mercado considera este acontecimiento como positivo tanto para la economía como para las futuras ganancias corporativas en Estados Unidos.

Los futuros del S&P 500 avanzan con fuerza mientras los inversores reaccionan positivamente a la confirmación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El mercado interpreta este hecho como una reducción significativa del riesgo geopolítico, impulsando el apetito por el riesgo y favoreciendo el retorno de capital hacia las acciones estadounidenses. Un apoyo adicional proviene de la caída de los precios del petróleo, que podría aliviar las presiones inflacionarias y mejorar las perspectivas económicas de Estados Unidos. Como resultado, Wall Street se prepara para una apertura sólida, con la mayoría de los futuros cotizando en terreno positivo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Las acciones de SpaceX (SPCX.US) suben más de un 6% hoy, ampliando un impresionante rally tras su histórico debut en el Nasdaq, durante el cual la acción se disparó un 19% en su primera jornada de cotización. Los inversores están centrando su atención en el potencial de largo plazo de la compañía en servicios espaciales, comunicaciones satelitales e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial. Un impulso adicional proviene de la ambiciosa proyección de Elon Musk de alcanzar 1 billón de USD en ingresos anuales para 2030.

Las acciones del sector de semiconductores también registran fuertes avances tras el progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Entre los principales ganadores se encuentran ARM (ARM.US), Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) e Intel (INTC.US), beneficiándose tanto de la mejora del sentimiento del mercado como del continuo entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. La menor tensión geopolítica y la caída de los precios del petróleo reducen las preocupaciones inflacionarias, alentando a los inversores a aumentar su exposición a compañías tecnológicas de alto crecimiento.

También destacan las fuertes ganancias de KLA (KLAC.US), Applied Materials (AMAT.US) y Lam Research (LRCX.US), empresas que suministran equipos críticos para la fabricación avanzada de semiconductores. Los inversores las consideran beneficiarias indirectas del auge de la IA, ya que la creciente demanda de chips para inteligencia artificial impulsa inversiones multimillonarias en nuevas fábricas y capacidad de producción.