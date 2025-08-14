La acción de Tapestry sufre su mayor caída diaria del año

Las acciones del conocido holding estadounidense Tapestry (TPR.US), propietario de marcas de lujo, cayeron casi un 13% antes de la apertura de Wall Street tras la publicación de sus resultados financieros. La compañía posee marcas como Coach y Kate Spade.

Para el año fiscal 2026, la compañía prevé un beneficio por acción de entre 5,30 y 5,45 dólares, por debajo de las expectativas de los analistas (5,49 dólares), debido principalmente a los costes adicionales de los aranceles de importación de aproximadamente 60 centavos por acción, lo que se traducirá en una disminución del margen de aproximadamente 230 puntos básicos y un cargo a los beneficios de 160 millones de dólares. Se espera que los ingresos alcancen los 7.200 millones de dólares, por encima de la previsión de 7.120 millones de dólares. En el último trimestre, las ventas de Coach aumentaron un 13% y las de Kate Spade disminuyeron un 13%. Los ingresos totales ascendieron a 1.720 millones de dólares y el beneficio por acción a 1,04 dólares, superando ambas expectativas. El consejo de administración aumentó el dividendo trimestral un 14%, hasta los 0,40 dólares, pagadero en septiembre.

Tras la publicación del informe y las previsiones, las acciones de Tapestry están cayendo debido a unas previsiones de beneficios inferiores a las esperadas, causadas por los costes arancelarios y la preocupación por el futuro del sector. Esta caída se produce tras un período de fuerte crecimiento: desde principios de año hasta ayer, el precio de la acción ha subido aproximadamente un 74%. Tapestry se mantiene como uno de los líderes del mercado estadounidense de accesorios de lujo gracias a la sólida posición de la marca Coach y a su eficaz política de precios. Sin embargo, el aumento de los costes de importación y los cambios en el comportamiento del consumidor podrían limitar el crecimiento de las ganancias en los próximos trimestres.

Las acciones de Tapestry han bajado casi un 13% hoy, lo que supone la mayor caída diaria de este año. Sin embargo, curiosamente, con esta magnitud de caída, el precio de la acción está volviendo a probar la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva azul en el gráfico) por primera vez desde junio.

Source: xStation