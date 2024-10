La balanza comercial estadounidense y los bancos centrales en el punto de mira

El calendario económico de hoy incluye una mezcla de importantes publicaciones de datos y comunicaciones de bancos centrales, con un enfoque particular en Alemania, la Eurozona y los Estados Unidos. Los aspectos más destacados incluyen datos de producción industrial alemana, cifras de balanza comercial de EE. UU. y múltiples discursos de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE). El día también incluye indicadores económicos significativos de Canadá y EE. UU., así como datos de perspectivas energéticas. La combinación de producción industrial, estadísticas comerciales y comunicaciones de bancos centrales proporcionará información crucial sobre las condiciones económicas actuales y las posibles direcciones de políticas. En particular, el pronóstico GDPNow de la Fed de Atlanta para el tercer trimestre y la Perspectiva energética a corto plazo de la EIA serán seguidos de cerca por los participantes del mercado en busca de indicios de crecimiento económico y tendencias del mercado energético. PepsiCo tiene previsto publicar sus resultados antes de la apertura del mercado de hoy. Este informe probablemente proporcionará información sobre las tendencias de gasto de los consumidores y el desempeño del sector de alimentos y bebidas. Samsung Electronics Co también tiene previsto presentar resultados hoy. Los resultados de Samsung podrían ofrecer información valiosa sobre el estado de la industria tecnológica y la demanda de dispositivos electrónicos por parte de los consumidores. Publicaciones de datos económicos Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 8:00 - Producción industrial alemana (mensual) (agosto): pronóstico del 0,8 % frente al -2,4 % anterior

14:30 - Exportaciones de EE. UU. (agosto): pronóstico de 266,60 mil millones

14:30 - Importaciones de EE. UU. (agosto): pronóstico de 345,40 mil millones

14:30 - Balanza comercial de EE. UU. (agosto): pronóstico de -70,10 mil millones frente a los -78,80 mil millones anteriores

14:30 - Balanza comercial de Canadá (agosto): pronóstico de -0,40 mil millones frente a los 0,68 mil millones anteriores

16:30 - PIB de la Reserva Federal de Atlanta de EE. UU. (tercer trimestre): 2,5 % anterior

18:00 - Perspectiva energética a corto plazo de la EIA 18:00 - Subasta de bonos a 3 años de EE. UU.: 3,440 % anterior

22:30 - Existencias semanales de petróleo crudo del API: Central Bankers' Speeches: Schnabel del BCE habla

McCaul del BCE habla

Bostic, miembro de la Fed, habla

Buba Balz, alemán, habla

Buba Mauderer, alemán, habla

Nagel, presidente de Buba, alemán, habla Resultados de las empresas: PepsiCo (PEP.US) - Antes de la apertura del mercado

Samsung Electronics Co (SMSN.UK)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "