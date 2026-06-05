La sesión de ayer en las bolsas estadounidenses cerró con subidas generalizadas, aunque esta vez no fueron las empresas tecnológicas las que impulsaron el crecimiento. El índice Dow Jones subió un 1,73%, el S&P 500 un 0,41%, mientras que el Nasdaq 100 registró una ligera caída. Los inversores trasladaron capital del sector tecnológico a empresas de los sectores financiero, de seguros y minorista.

Broadcom decepciona y las empresas vinculadas a la IA caen

Las mayores caídas se registraron en Broadcom tras la publicación de unos resultados de ingresos más débiles, y las acciones de CrowdStrike cayeron tras presentar previsiones decepcionantes. Arm Holdings y Micron Technology también sufrieron importantes pérdidas.

La sesión mostró una creciente rotación de capital hacia sectores más tradicionales de la economía, en detrimento de las empresas tecnológicas, que habían impulsado los beneficios en Wall Street en los últimos meses.

El sentimiento negativo domina hoy los mercados bursátiles asiáticos, con la mayoría de los principales índices registrando descensos. La mayor caída se observa en Corea del Sur, donde el índice KOSPI corrige casi un 5%. El Nikkei 225 (-1,3%), el Hang Seng de Hong Kong (-1,25 %) y el S&P/ASX 200 de Australia (-0,72%) también se encuentran por debajo de sus cotizaciones de ayer. La causa principal de esta debilidad es el deterioro del sentimiento en torno a las empresas relacionadas con la inteligencia artificial y los semiconductores.

Los inversores asiáticos se mostraron decepcionados por los resultados y las perspectivas de la estadounidense Broadcom, cuyas acciones cayeron más del 12 %, lo que desencadenó una ola de ventas masivas en todo el sector tecnológico. Las empresas de chips coreanas y japonesas sufrieron especialmente las consecuencias, al haber sido las principales beneficiarias del auge mundial de la IA en los últimos meses.

Conflictos geopolíticos

Los informes procedentes de Oriente Medio arrojan señales contradictorias sobre las perspectivas de poner fin al conflicto. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se encuentra en la fase final de las negociaciones con Irán y cerca de alcanzar un acuerdo que podría poner fin a la guerra. Esta información fue interpretada por los mercados como un posible paso hacia la desescalada de las tensiones en la región.

Al mismo tiempo, la situación sigue siendo muy tensa: Irán advirtió que, en caso de que fracasen las conversaciones, está dispuesto a tomar medidas contra las bases militares estadounidenses en Oriente Medio y podría utilizar su control del estrecho de Ormuz como medio de presión. La seguridad de esta ruta estratégica para el transporte de petróleo sigue siendo uno de los temas clave de las negociaciones.

Un desafío adicional para el proceso de paz es la postura de Hezbolá: el líder de la organización enfatizó que solo un alto el fuego total y la retirada completa de las tropas israelíes del Líbano serán aceptables. Esta postura firme demuestra que, a pesar del progreso declarado en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, lograr un acuerdo más amplio y duradero en la región sigue siendo una tarea difícil.

Guerra en Ucrania

Ayer surgieron señales que sugieren la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Vladimir Putin declaró su disposición a alcanzar un acuerdo por medios pacíficos, enfatizando que Rusia sigue abierta a negociaciones destinadas a poner fin al conflicto. Al mismo tiempo, señaló que cualquier acuerdo debe tener en cuenta los intereses de seguridad de Rusia y las realidades derivadas de la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió a las declaraciones del Kremlin, instando a Rusia a cesar las hostilidades y a emprender acciones concretas que conduzcan a la paz. El líder ucraniano subrayó que prolongar el conflicto no beneficia a ninguna de las partes y abogó por pasar de las declaraciones a las acciones reales. Según Kiev, la condición fundamental para un acuerdo duradero sigue siendo el respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Si bien las declaraciones de ambos líderes pueden interpretarse como una señal cautelosa de disposición al diálogo, aún no hay indicios de un avance en los temas más controvertidos. Tanto Moscú como Kiev mantienen sus posiciones clave, lo que significa que la perspectiva de un rápido fin de la guerra sigue siendo limitada.

Materias primas

Los sucesos de hoy en Oriente Medio volvieron a aumentar la preocupación por la seguridad del suministro de petróleo. En Omán, se detuvo la carga de crudo en la terminal de exportación clave de Mina al Fahal tras una explosión cerca de los muelles de transbordo. Según informes, el incidente podría estar relacionado con un ataque con drones, aunque los detalles del suceso no han sido confirmados oficialmente.

A pesar de las continuas tensiones en Oriente Medio y las interrupciones en el transporte de mercancías a través del estrecho de Ormuz, la OPEP mantiene el optimismo sobre las perspectivas del mercado petrolero.

El secretario general de la organización subrayó que la demanda mundial de crudo se mantiene fuerte y que el cártel no ve motivos para modificar sus previsiones. La OPEP sigue esperando que la demanda mundial de petróleo crezca en aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios en 2026.

Criptomonedas

El sentimiento negativo del mercado también se está viendo reflejado en el segmento de criptomonedas. Bitcoin baja un 2,8 % y se sitúa en los 61.600 dólares. Por su parte, Ethereum corrige un 6,7% y se acerca a los 1.630 USD.