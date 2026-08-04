El platino sube un 6% ante el rebote de los metales preciosos y la debilidad del dólar estadounidense

El platino sube más de un 6% hoy, ampliando su rebote poco después de que el oro repuntara desde niveles cercanos a los US$4.100 por onza y el dólar estadounidense se debilitara, presionado por la caída de los precios del petróleo. Uno de los factores que respaldan el sentimiento es la reciente paralización de la producción en una de las mayores minas de platino del mundo. El 24 de julio, Impala Platinum (Implats) suspendió las operaciones mineras en su principal complejo de Rustenburg tras una serie de accidentes laborales mortales. Aunque la paralización fue descrita como una medida preventiva para llevar a cabo una revisión integral de seguridad, redujo temporalmente la producción en uno de los activos más importantes del sector. Este acontecimiento es significativo para el mercado del platino, ya que Rustenburg representa cerca de la mitad de la producción de metales del grupo del platino (PGM) de Implats, mientras que Sudáfrica continúa siendo el mayor productor mundial de metales del grupo del platino.

Datos clave

Implats suspendió las operaciones mineras en el complejo de Rustenburg, en Sudáfrica , entre el 24 y el 28 de julio para realizar una auditoría integral de seguridad.

, entre el para realizar una auditoría integral de seguridad. La decisión se produjo después de seis muertes de trabajadores durante los últimos 12 meses , incluidas dos muertes este mes .

, incluidas . Rustenburg es la mayor operación de Implats y emplea aproximadamente a 51.500 personas .

y emplea aproximadamente a . El complejo representa casi el 50% de la producción total de metales del grupo del platino (PGM) de la empresa , con una producción prevista para el ejercicio fiscal 2026 de entre 1,67 y 1,76 millones de onzas de PGM .

, con una producción prevista para el ejercicio fiscal 2026 de . Durante la paralización, la empresa está realizando inspecciones en los lugares de trabajo, auditorías de seguridad, capacitaciones adicionales para los empleados y una revisión de los procedimientos críticos de seguridad con el apoyo de especialistas independientes.

Implats también anunció su colaboración con el fabricante de los sistemas anticolisión de sus locomotoras subterráneas después de que varios incidentes recientes involucraran equipos mineros que operan sobre rieles.

La dirección destacó que eliminar las muertes en el lugar de trabajo y fortalecer la cultura de seguridad de la empresa continúan siendo prioridades fundamentales.

Los últimos acontecimientos vuelven a poner de relieve los desafíos operativos de la industria minera de gran profundidad de Sudáfrica, que sigue estando entre las más exigentes del mundo desde el punto de vista técnico.

En noviembre de 2023 , el mismo complejo minero sufrió uno de los peores accidentes mineros registrados en Sudáfrica durante los últimos años, cuando 13 mineros murieron en un accidente relacionado con el sistema de elevación de un pozo.

, el mismo complejo minero sufrió uno de los peores accidentes mineros registrados en Sudáfrica durante los últimos años, cuando en un accidente relacionado con el sistema de elevación de un pozo. La empresa estima que la suspensión reducirá la producción en aproximadamente ocho días durante el ejercicio fiscal 2027, y el impacto definitivo sobre la producción se evaluará después de que se reanuden las operaciones.

durante el ejercicio fiscal 2027, y el impacto definitivo sobre la producción se evaluará después de que se reanuden las operaciones. Aunque se espera que el impacto de corto plazo sobre la oferta mundial de platino siga siendo limitado gracias a la duración relativamente breve de la paralización y a las existencias disponibles en superficie, cualquier nueva interrupción de la producción en Rustenburg representaría un riesgo importante para el mercado del platino, el sector automotor y las industrias que dependen de los metales del grupo del platino.

Platino (intervalo D1)

Al observar el gráfico diario, el platino ha caído aproximadamente un 50% desde su máximo de enero, cuando el metal cotizaba cerca de los US$3.000 por onza, frente a alrededor de US$1.500 hace apenas unos días. El rebote reciente ha impulsado los precios nuevamente hacia la media móvil exponencial de 50 días (EMA50), situada cerca de los US$1.730 por onza. Si los compradores logran recuperar la EMA de 200 días, ubicada alrededor de los US$1.830 por onza, esto podría señalar una reversión más amplia de la tendencia y mejorar las perspectivas técnicas de mediano plazo.

Fuente: xStation5