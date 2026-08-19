La bolsa hoy: El Nikkei 225 y el KOSPI siguen en caída libre

- El Nikkei 225 y el KOSPI de Corea del Sur extienden sus caídas tras una nueva sesión en negativo en Wall Street
- El precio del petróleo continúa subiendo: el Brent cotiza ya por encima de los 91 dólares ante el temor a un posible bloqueo en Ormuz
- El dólar estadounidense ronda mínimos
- El Nikkei 225 y el KOSPI de Corea del Sur extienden sus caídas tras una nueva sesión en negativo en Wall Street
- El precio del petróleo continúa subiendo: el Brent cotiza ya por encima de los 91 dólares ante el temor a un posible bloqueo en Ormuz
- El dólar estadounidense ronda mínimos
Los contratos de futuros sobre los índices estadounidenses y europeos se mantienen prácticamente planos, mientras que los mercados asiáticos, incluidos el Nikkei 225 (-3,2%) y el Kospi de Corea del Sur (-6,1%), han registrado fuertes caídas tras una tercera sesión consecutiva de pérdidas en Wall Street.
El mercado de bonos marca el sentimiento del mercado
El principal factor que está condicionando el sentimiento del mercado es la oleada de ventas en el mercado de bonos a escala global, que ha llevado las rentabilidades de los bonos soberanos a largo plazo de Estados Unidos y Europa (incluidos los bonos alemanes y franceses) a máximos de varios años.
Los inversores están evaluando si el aumento de los costes de financiación perjudicará a la economía y están a la espera de la publicación hoy (20:00) de las actas de la reunión de la Fed de julio, con el fin de determinar cuáles podrían ser los próximos movimientos de la Reserva Federal.
En el mercado de materias primas, los precios del petróleo crudo suben por cuarto día consecutivo, con los futuros del Brent cotizando por encima de los 91 dólares por barril (el WTI sube un 0,30 %), impulsados por el temor a que el transporte a través del estrecho de Ormuz pueda quedar bloqueado tras la expiración del alto el fuego entre EE. UU. e Irán.
Mientras tanto, el dólar estadounidense se está debilitando y cotiza cerca de mínimos de varios meses: el índice del dólar (USDIDX) cae un 0,08 %, coincidiendo con una pausa temporal en el repunte de las rentabilidades de los bonos a la espera de la publicación de las actas de la Fed. El yen japonés está mostrando un comportamiento relativamente sólido hoy, mientras que estamos observando una mayor presión bajista sobre el dólar australiano, entre otras divisas.
El sector energético ronda máximos ante la inestabilidad geopolítico
El sector energético estadounidense, sin embargo, es el que mejor comportamiento está mostrando, con las empresas de refino, entre otras, alcanzando nuevos máximos, impulsadas por unos márgenes de refino récord y la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio.
Las acciones de Target han subido más de un 55 % este año, y los inversores esperan con interés el informe financiero de hoy (que se publicará antes de la apertura del mercado) para evaluar la eficacia del plan de recuperación liderado por su CEO, Michael Fiddelke.
El fabricante chino de robots Unitree Robotics debutó en la Bolsa de Shanghái, y sus acciones llegaron a subir casi un 630 %, reflejando el enorme apetito de los inversores minoristas por las innovaciones tecnológicas.
El gigante surcoreano Samsung Electronics ha anunciado una inversión de 158 millones de dólares en una nueva línea de producción de sistemas de refrigeración en Gwangju. Sin embargo, sus acciones cayeron más de un 7 % en medio de una oleada generalizada de ventas en el sector tecnológico asiático.
Los fabricantes de semiconductores y equipos, como Teradyne, Marvell y Micron, registraron el martes pérdidas significativas, de entre el 7 % y el 9%, al verse presionados por las elevadas rentabilidades de los bonos.
En la sesión de hoy también cobrarán protagonismo los resultados trimestrales de otros gigantes del comercio minorista y de bienes de consumo, entre ellos Lowe’s y Estée Lauder.
Resumen diario: Bessent sacude al mercado – el dólar cae con fuerza y el oro sube un 3,5% (19.08.2026)
El dólar cae un 0,8%
Apertura en EE. UU.: El mercado intenta recuperar terreno, Moderna sube un 140% (19.08.2026)
Las acciones de Heidelberger caen un 5% tras la publicación de resultados
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "