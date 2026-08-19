La bolsa hoy: El Nikkei 225 y el KOSPI siguen en caída libre

Los contratos de futuros sobre los índices estadounidenses y europeos se mantienen prácticamente planos, mientras que los mercados asiáticos, incluidos el Nikkei 225 (-3,2%) y el Kospi de Corea del Sur (-6,1%), han registrado fuertes caídas tras una tercera sesión consecutiva de pérdidas en Wall Street.

El mercado de bonos marca el sentimiento del mercado

El principal factor que está condicionando el sentimiento del mercado es la oleada de ventas en el mercado de bonos a escala global, que ha llevado las rentabilidades de los bonos soberanos a largo plazo de Estados Unidos y Europa (incluidos los bonos alemanes y franceses) a máximos de varios años.

Los inversores están evaluando si el aumento de los costes de financiación perjudicará a la economía y están a la espera de la publicación hoy (20:00) de las actas de la reunión de la Fed de julio, con el fin de determinar cuáles podrían ser los próximos movimientos de la Reserva Federal.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo crudo suben por cuarto día consecutivo, con los futuros del Brent cotizando por encima de los 91 dólares por barril (el WTI sube un 0,30 %), impulsados por el temor a que el transporte a través del estrecho de Ormuz pueda quedar bloqueado tras la expiración del alto el fuego entre EE. UU. e Irán.

Mientras tanto, el dólar estadounidense se está debilitando y cotiza cerca de mínimos de varios meses: el índice del dólar (USDIDX) cae un 0,08 %, coincidiendo con una pausa temporal en el repunte de las rentabilidades de los bonos a la espera de la publicación de las actas de la Fed. El yen japonés está mostrando un comportamiento relativamente sólido hoy, mientras que estamos observando una mayor presión bajista sobre el dólar australiano, entre otras divisas.

El sector energético ronda máximos ante la inestabilidad geopolítico

El sector energético estadounidense, sin embargo, es el que mejor comportamiento está mostrando, con las empresas de refino, entre otras, alcanzando nuevos máximos, impulsadas por unos márgenes de refino récord y la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio.

Las acciones de Target han subido más de un 55 % este año, y los inversores esperan con interés el informe financiero de hoy (que se publicará antes de la apertura del mercado) para evaluar la eficacia del plan de recuperación liderado por su CEO, Michael Fiddelke.

El fabricante chino de robots Unitree Robotics debutó en la Bolsa de Shanghái, y sus acciones llegaron a subir casi un 630 %, reflejando el enorme apetito de los inversores minoristas por las innovaciones tecnológicas.

El gigante surcoreano Samsung Electronics ha anunciado una inversión de 158 millones de dólares en una nueva línea de producción de sistemas de refrigeración en Gwangju. Sin embargo, sus acciones cayeron más de un 7 % en medio de una oleada generalizada de ventas en el sector tecnológico asiático.

Los fabricantes de semiconductores y equipos, como Teradyne, Marvell y Micron, registraron el martes pérdidas significativas, de entre el 7 % y el 9%, al verse presionados por las elevadas rentabilidades de los bonos.

En la sesión de hoy también cobrarán protagonismo los resultados trimestrales de otros gigantes del comercio minorista y de bienes de consumo, entre ellos Lowe’s y Estée Lauder.