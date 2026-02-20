El precio del petróleo alcanzó máximos de seis meses y las acciones globales se vieron presionadas debido a que el aumento de las tensiones en torno a Irán debilitó el apetito por el riesgo. Ayer Donald Trump afirmó que Irán tiene como máximo 15 días para alcanzar un acuerdo nuclear, y evitar así que Estados Unidos despliegue fuerzas adicionales de la Marina en Oriente Medio. La subida semanal del precio del petróleo supera ya el 6%.

Más allá de la geopolítica, los inversores se centrarán en los datos que EE. UU. publicará hoy sobre la actividad económica y la inflación del PCE. La atención se ha intensificado después de que las actas de la última reunión de la Reserva Federal confirmaran la preocupación de los responsables políticos sobre las presiones sobre los precios. La Corte Suprema de EE. UU. podría añadir hoy nuevas valoraciones en relación con las medidas arancelarias, y los mercados globales permanecen a la espera de una decisión al respecto.

Índices asiáticos

En la renta variable asiática tenemos un tono mixto, con el índice MSCI Asia cayendo un 0,4% tras descensos similares en Wall Street. Al mismo tiempo, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y europeos suben aproximadamente un 0,3%, lo que sugiere cierta estabilización del sentimiento tras la ola inicial de aversión al riesgo.

Corea del Sur destaca a nivel bursátil, ya que su índice ha subido un 2,3%, consolidando su posición como el mercado bursátil con mejor rendimiento a nivel mundial en lo que va de año. El impulso está siendo apoyado consistentemente por Samsung y SK Hynix, que se benefician de la renovada tensión en el mercado de chips de memoria.

Otros mercados

El dólar estadounidense se encamina a su mejor semana de los últimos cuatro meses, ya que los mercados siguen moderando las expectativas de futuros recortes de tipos de interés de la Fed. La demanda de activos refugio sigue siendo un soporte clave para el dólar en un contexto de elevado riesgo geopolítico, mientras que el aumento de los precios del petróleo incrementa el riesgo de un retorno de las presiones inflacionarias y una pausa prolongada de la Fed.