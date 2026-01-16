La bolsa hoy: El riesgo geopolítico sigue siendo elevado

A pesar de las garantías de la administración Trump de no intervenir en Irán, el riesgo geopolítico sigue siendo elevado. Según informes, el primer ministro Netanyahu intentó retrasar los ataques, lo que sugiere que aún existe la posibilidad de una escalada o una mayor presencia militar estadounidense en la región. Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos. Las acciones tecnológicas, en particular las de fabricantes de chips, subieron tras los resultados mejores de lo esperado de TSMC, mientras que la mayoría de los índices nacionales, como el Nikkei 225, el Hang Seng y el Shanghai Composite, cerraron la sesión a la baja. La excepción fue el S&P/ASX 200 de Australia, que subió casi un 0,5 %.

Wall Street cierra al alza

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron ayer con un alza significativa, continuando el repunte en Wall Street. Un factor clave de los avances fue el renovado optimismo en las acciones tecnológicas, que respaldó el sólido rendimiento de todos los índices. El S&P 500 subió casi un 0,3%, el Nasdaq ganó más del 0,2% y el Dow Jones lideró el grupo con un aumento del 0,6%.

Los datos sobre las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos destacaron que la Fed tiene margen para mantener la paciencia en la toma de futuras decisiones políticas.

Las solicitudes cayeron por debajo de las 200.000, muy por debajo de las expectativas del mercado de 215.000. La probabilidad de un recorte de tipos en abril cayó por debajo del 40%, lo que indica que el mercado descarta cada vez más una mayor flexibilización de la Fed.

Otros mercados

Dentro del mercado de divisas, el yen japonés se fortaleció durante la sesión asiática después de que el ministro de Finanzas enfatizara que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo una posible intervención conjunta con Estados Unidos para evitar un debilitamiento excesivo de la moneda. Las ganancias del yen también se vieron respaldadas por señales de que el Banco de Japón podría acelerar las subidas de tipos de interés.

Canadá y China anunciaron medidas para mejorar las relaciones bilaterales, considerando una cooperación más estrecha en los sectores agrícola y energético.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de referencia USD/CNY para hoy en 7,0078, por encima de las previsiones de 6,9722. La preocupación por la política comercial estadounidense resurgió después de que la Casa Blanca señalara que los aranceles a los chips de IA son solo el "primer paso" de una estrategia más amplia dirigida al sector de los semiconductores.

En el mercado de metales preciosos, el oro cayó por debajo de los 4.600 dólares por onza, la plata cayó más del 2%, acercándose a los 90 dólares por onza, el paladio disminuyó alrededor del 5%, hasta los 1.730 dólares, y el platino bajó más del 3,5%, hasta los 2.320 dólares. Por su parete, el Bitcoin subió ligeramente un 0,1%, mientras que Ethereum se mantuvo prácticamente sin cambios.