El S&P 500 se encuentra bajo presión bajista a pesar de los datos del IPC más bajos. Ayer, las acciones estadounidenses cayeron ligeramente después de que el último dato de inflación reforzara en gran medida la opinión de que la Fed puede permitirse ser paciente, mientras que una ola de ventas en acciones bancarias, liderada por JPMorgan después de que los resultados no cumplieran con las expectativas de los inversores, lastró la confianza general. Las acciones de JP Morgan cayeron un 4% después de que los ingresos de la banca de inversión no cumplieran con las expectativas en medio de una actividad de suscripción y asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones más débil. Incluso con una lectura del IPC subyacente más fría de lo previsto, los mercados aún apuntan a que el próximo recorte realista de la Fed solo se producirá alrededor de mediados de 2026.

Los futuros de Wall Street cotizan a la baja en la sesión de hoy

Los ​​​futuros sobre índices estadounidenses están cotizando ligeramente a la baja. Tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 cayeron un 0,15% y hoy los mercados se centrarán en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre aranceles, las ventas minoristas en EE. UU. y los datos del IPC de Estados Unidos. Además, los inversores esperan los resultados de los bancos estadounidenses (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) y los discursos de numerosos miembros de la Fed (Paulson, Kashkarki, Bostic, Williams). El apetito por el riesgo se mantuvo firmemente bajo control: a pesar de la caída del S&P 500 desde su máximo histórico, la renta variable global se encamina a cerrar en nuevos máximos históricos, ya que el último dato de inflación en EE. UU. alivió los temores de presiones de precios persistentes, mientras que los inversores continuaron acudiendo en masa al repunte impulsado por la IA. Los metales superaron claramente al complejo de materias primas en general.

El MSCI ACWI subió, con Asia como la gran protagonista. El MSCI All Country World Index extendió su avance en lo que va de año, impulsado por un indicador clave de la renta variable asiática que alcanzó un nuevo máximo histórico. Japón se recuperó, mientras que el yen se mantuvo cerca de su nivel más bajo desde julio de 2024, en medio de informes sobre posibles elecciones anticipadas.

Además, los indicadores de IA siguieron funcionando, aunque China se quedó atrás. Corea del Sur, a menudo considerada un referente para las cadenas de suministro vinculadas a la IA, subió por novena sesión consecutiva, mientras que la renta variable china cayó después de que las autoridades elevaran el requisito de financiación de margen al 100%, una medida que generalmente frena las compras impulsadas por el apalancamiento.

La plata y las criptomonedas suben, el petróleo cae

Los metales preciosos e industriales acapararon la atención. La plata superó los 90 $/oz por primera vez, el oro al contado marcó un nuevo récord y el cobre repuntó a nuevos máximos, reforzando la idea de que los metales lideran el mercado de materias primas. La plata subió casi un 4%, mientras que el oro ganó más del 1%.

Las criptomonedas se sumaron a la tendencia alcista. Bitcoin se sumó al optimismo, alcanzando un máximo de dos meses, mientras que los futuros de los índices bursátiles europeos subieron ligeramente hoy antes de la sesión.

Japón siguió siendo el foco macroeconómico. Los informes de que el primer ministro Takaichi podría convocar elecciones anticipadas impulsaron las acciones, pero presionaron a los bonos, empujando al yen hacia una zona donde el riesgo de intervención se convierte en un tema candente en el mercado. El rendimiento de los bonos japoneses a 5 años alcanzó su nivel más alto desde la introducción de ese vencimiento en el año 2000.

El petróleo se enfrió tras una fuerte subida. Los precios del crudo se estabilizaron tras el repunte de cuatro días más fuerte en más de seis meses, lo que sugiere que el mercado hizo una pausa para digerir las ganancias en lugar de extender el movimiento. Por su parte, el dólar se mantuvo firme; las expectativas de la Fed se mantuvieron intactas. El dólar mantuvo la fortaleza de la sesión anterior, y los datos de inflación de diciembre en EE. UU. no contribuyeron a disipar las esperanzas de que la Fed pudiera pausar los recortes de tasas en lugar de apresurarse a una mayor flexibilización.

Nvidia y datos API

Restricciones al H200 de Nvidia. Las empresas chinas deberán implementar procedimientos de seguridad especiales si desean comprar chips H200 de Nvidia, según información confirmada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. También se aplicarán restricciones en Estados Unidos. Nvidia primero deberá garantizar un suministro suficiente de chips H200 en Estados Unidos, y los chips exportados a China estarán limitados para que no superen el 50 % del volumen enviado al mercado estadounidense.

Datos API de EE.UU. Los datos API de EE.UU. apuntaron a un fuerte aumento de los inventarios de petróleo el 13 de enero, con las existencias de petróleo crudo aumentando en 5,27 millones de barriles (frente a -2,8 millones anteriormente), mientras que las existencias de gasolina aumentaron en 8,23 millones de barriles (frente a +4,4 millones anteriormente) y las existencias de destilados aumentaron en 4,34 millones de barriles (frente a +4,9 millones anteriormente); los inventarios de Cushing también aumentaron en 0,945 millones de barriles (frente a +0,7 millones anteriormente), lo que refuerza una señal de gran oferta a corto plazo para el mercado estadounidense.