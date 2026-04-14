La bolsa hoy: Incertidumbre en Oriente Medio y débiles datos chinos

Israel también tiene previsto iniciar negociaciones con el Líbano. Pese a ello, el escenario bélico mantiene hoy los futuros de los índices estadounidenses cotizando ligeramente a la baja.
Los principales datos macroeconómicos que se publicarán hoy incluyen el índice de confianza de las pequeñas empresas estadounidenses (NFIB) a las 11:00 GMT, los datos de empleo de ADP y, sobre todo, la lectura de la inflación del IPP de marzo en Estados Unidos a las 13:30 GMT.
Informes económicos
El índice Hang Seng de China ha borrado una parte significativa de sus recientes subidas. Los datos de China en marzo muestran un crecimiento de las exportaciones del 2,5% interanual, muy por debajo de las previsiones del 8,6% y muy por debajo del 39,6% interanual de febrero. Las importaciones aumentaron un 27,8%, en comparación con las expectativas previas del 13,9% y el 13,8%. La balanza comercial cayó a 51.130 millones de dólares en marzo, frente a las previsiones anteriores de 107.550 millones y 90.980 millones de dólares.
Las expectativas para la próxima temporada de resultados en EE. UU. son altas. Los analistas han elevado sus previsiones de beneficios en los últimos meses. Según Morgan Stanley, la relación precio-beneficio promedio de las empresas del S&P 500 ha disminuido un 18%.
Informes empresariales
Según el secretario de Energía de EE. UU., Wright, se espera que una importante empresa estadounidense anuncie próximamente un aumento en la producción de petróleo en Venezuela. Nvidia ha desmentido los informes sobre una posible adquisición del fabricante de ordenadores y portátiles Dell.
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