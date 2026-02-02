La bolsa hoy: Las materias primas se desploman

Los mercados financieros comienzan la nueva semana bursátil con importantes liquidaciones. Los metales preciosos vuelven a atraer la mayor atención de los inversores. El oro baja un 8% y la plata un 12% respectivamente.

El descontento también se evidencia en el gas natural y el petróleo, que bajan un 17% y un 6%, respectivamente. La OPEP+ mantuvo sin cambios la producción de marzo y no ofreció ninguna previsión para el período posterior al primer trimestre.

Seminario en directo

Mercados asiáticos

Las bolsas de valores de la región Asia-Pacífico comenzaron la sesión en rojo. El Nikkei 225 baja un 1,23%. El Hang Seng de Hong Kong corrige un 3,18%. El Composite de Shanghái desciende un 2,5%. El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1%. Los inversores están liquidando acciones, y la atención del mercado se centra en la próxima decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre los tipos de interés, prevista para el martes por la mañana (se espera un aumento de los tipos).

En India, el aumento de impuestos a las transacciones con derivados anunciado en el presupuesto provocó una fuerte caída en los precios de las acciones. Corea del Sur registró fuertes fluctuaciones, y las autoridades suspendieron la negociación en la bolsa KOSPI durante cinco minutos tras alcanzar el 5% de caída. Los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico experimentaron una bajada generalizada debido a la inesperada caída de los índices PMI chinos y las consecuencias de una fuerte caída en los precios de los metales preciosos. La debilidad del sector tecnológico supuso un golpe adicional tras los informes de que Nvidia había suspendido sus planes de invertir 100.000 millones de libras en OpenAI.

Otros mercados

La caída del Bitcoin hasta los 76.000 dólares ha impulsado el coste medio de compra de criptomonedas de Strategy por encima del precio actual. Por esta razón, es posible que veamos caídas significativas en los precios de las empresas del sector de las criptomonedas y de la propia Strategy al inicio de la sesión. En este momento, antes de la apertura del mercado, las acciones de la compañía se desploman un 9%.

Informes económicos

En Australia, el PMI manufacturero de enero alcanzó su máximo en cinco meses, y el índice de inflación del Instituto de Melbourne aumentó un 0,2 % intermensual (anteriormente un 1,0 %), con una tasa anual del 3,6 % interanual, lo que respalda la preocupación por la inflación y la especulación del mercado sobre una posible subida de tipos por parte del RBA el 3 de febrero.

En el mercado cambiario en general, el yen japonés y el dólar estadounidense presentan el mejor rendimiento. Se observan caídas significativas en el dólar australiano y el dólar canadiense (impacto de la caída de los metales preciosos). El yen se debilitó tras los comentarios del fin de semana del Primer Ministro Takaichi sobre los beneficios de una divisa débil para los exportadores.