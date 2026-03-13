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04:34 · 13 de marzo de 2026

Hoy se publica el índice de gastos de consumo personal (PCE) en EE. UU.

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • Hoy se dará a conocer el dato del PCE de enero de Estados Unidos.
  • Los mercados seguirán de cerca los datos macroeconómicos de Europa y Asia, como el PIB o la inflación.

Hoy se presenta un día particularmente interesante para inversores y analistas de mercado. El dato más destacado es la publicación del índice de gastos de consumo personal (PCE) de enero en Estados Unidos, que mide el gasto de consumo personal de los estadounidenses. Este es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal y desempeña un papel crucial en la toma de decisiones sobre los tipos de interés. Además, los mercados seguirán de cerca diversos datos macroeconómicos de Europa y Asia, como el PIB, la producción industrial, la inflación y las cifras de empleo. Estos eventos podrían tener un impacto significativo en el sentimiento de los inversores, las valoraciones de las divisas y los mercados de acciones y materias primas.

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