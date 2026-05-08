La bolsa hoy: Nueva escalada en el Estrecho de Ormuz

Se produjo un intercambio de disparos en el estrecho de Ormuz entre fuerzas estadounidenses e iraníes. Ambas partes se acusan mutuamente de provocar el ataque, que amenaza seriamente el alto el fuego vigente. El presidente Trump describió los ataques como un "golpe de cortesía", amenazando con una mayor escalada sin un acuerdo nuclear. Estados Unidos anunció una defensa exitosa, mientras que Irán reporta pérdidas estadounidenses.

Anteriormente, según la agencia Fox, se efectuaron disparos estadounidenses contra puertos iraníes. Donald Trump declaró que el intercambio de disparos ocurrió durante el paso de los destructores estadounidenses atacados por el estrecho de Ormuz, y confirmó que el alto el fuego sigue vigente.

Las autoridades estadounidenses (Departamento de Justicia y CFTC) están investigando posiciones cortas por valor de más de 2.600 millones de dólares en contratos de petróleo, abiertas justo antes de anuncios clave sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Se sospecha de uso indebido de información privilegiada.

El petróleo retoma su tendencia a la baja, cayendo por debajo del precio de cierre de las dos últimas sesiones: el Brent baja un 2,3% hasta los 100,6 dólares por barril, mientras que el WTI cae un 2,5% hasta los 95,2 dólares por barril.

Mercados asiáticos y apertura europea

Los mercados bursátiles occidentales se preparan para nuevas subidas a pesar de la incertidumbre, recuperando la mayor parte de la corrección de la tarde de ayer. Los futuros de los índices estadounidenses cotizan al alza mientras que el futuro del Euro Stoxx 50 suma un 0,3%.

Los mercados asiáticos registran descensos debido a la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, a pesar del optimismo en los futuros de los índices occidentales. El HSCEI chino pierde un 0,6%, el Nikkei 225 y el Nifty 50 indio retroceden alrededor de un 0,4%, mientras que el KOSPI surcoreano se comporta ligeramente mejor, con una subida del 0,15%.

Otros mercados

Divisas: La volatilidad de las principales divisas se mantiene limitada, lo que sugiere incertidumbre entre los inversores en medio del actual cambio de sentimiento. El dólar australiano es la divisa más fuerte del G10 (AUD/USD: +0,25%), mientras que el yen japonés se deprecia, aunque no frente al dólar (EUR/JPY: +0,1%, USD/JPY sin cambios) ni frente a las divisas nórdicas (USD/NOK: +0,15%, EUR/SEK: +0,15%).

Criptomonedas: También se observa una falta de dirección clara. Bitcoin se mantiene sin cambios, ligeramente por debajo de los 80.000 dólares, mientras que Ethereum baja un 0,4%, hasta los 2.280 dólares.

Los metales preciosos continúan su tendencia alcista: el oro gana un 0,8%, hasta los 4.725 dólares por onza, mientras que la plata suma otro 2,8% y vuelve a superar los 80 dólares por onza.

Joachim Nagel, presidente del Bundesbank alemán, anunció que en junio podríamos tener una subida de los tipos de interés en la Eurozona si las perspectivas no mejoran. Según el miembro del consejo del BCE, la inflación promediará el 2,7% en 2026.