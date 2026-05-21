Nvidia presentó resultados financieros muy sólidos para el primer trimestre fiscal de 2027: los beneficios por acción (EPS) alcanzaron los 1,87 dólares, frente a los 1,77 dólares esperados, mientras que los ingresos de la compañía llegaron a 81.620 millones de dólares, frente a un consenso del mercado de 79.190 millones.

La compañía también ofreció una perspectiva optimista para el próximo trimestre, estimando unos ingresos promedio de 91.000 millones de dólares (con un margen de ±2%), superando las expectativas del mercado, que se situaban en 87.360 millones de dólares. El consejo de administración aumentó significativamente el dividendo trimestral de 0,01 dólares a 0,25 dólares por acción y anunció un programa masivo de recompra de acciones por valor de 80.000 millones de dólares.

Los futuros del S&P 500 suben actualmente un 0,2% hasta los 7.448 puntos, mientras que los futuros del Nasdaq 100, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, repuntan un 0,35%.

Los informes macroeconómicos mixtos de Japón y Australia no lastraron las valoraciones de los índices locales: el Nikkei 225 sube un 3,3%, hasta los 61.745 puntos, mientras que el índice de referencia australiano ASX 200 crece un 1,4%. La situación en los mercados chinos sigue siendo algo débil, con el Hang Seng CE bajando un 0,6%.

Informes macroeconómicos

La tasa de desempleo en Australia aumentó inesperadamente al 4,5% desde el 4,3% anterior. El empleo disminuyó en 18.600 puestos, a pesar de que el mercado esperaba un aumento de 17.500. Estos datos débiles podrían indicar que las nuevas subidas de tipos de interés por parte del banco central no son del todo seguras.

El PMI compuesto de Australia cayó a 47,8 puntos, lo que se relacionó directamente con un descenso récord en el subíndice de nuevos pedidos desde 2021.Según la lectura preliminar, el PMI de Japón cayó a 51,1 puntos desde los 52,2 puntos anteriores, marcando su nivel más bajo en 5 meses. La principal razón del deterioro del sentimiento fue la caída del índice de servicios hasta el umbral de los 50 puntos.

Por otro lado, se publicaron datos comerciales japoneses muy positivos: las exportaciones aumentaron un 14,8% interanual (frente a las expectativas del 9,3% interanual), mientras que las importaciones crecieron un 9,7% interanual (en comparación con un crecimiento previsto del 8,3% interanual). Como resultado, la balanza comercial cerró con un superávit de 302.000 millones de yenes, mientras que el mercado esperaba un déficit de casi 30.000 millones de yenes.

Cuatro fuentes independientes cercanas al BCE informaron que la subida de tipos de interés en junio es prácticamente un hecho, pero la decisión posterior en julio aún está en el aire. Esta medida busca mantener la credibilidad de la institución en la lucha contra la inflación, que se mantiene sistemáticamente por encima del 3%.

Geopolítica

Los precios del crudo Brent sufrieron ayer una caída de más del 5%, como reacción directa a una publicación de Donald Trump en la plataforma Truth Social. Trump indicó que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán han entrado en su fase final, mientras que informes procedentes de Teherán confirman que Irán está analizando las propuestas estadounidenses.

Sin embargo, las tensiones regionales se ven exacerbadas por la declaración unilateral de Irán de una zona de control en el estrecho de Ormuz, que también abarca aguas territoriales bajo la jurisdicción de Omán y los Emiratos Árabes Unidos.

Goldman Sachs advierte que las reservas mundiales de petróleo crudo y combustibles se están reduciendo a un ritmo récord, debido a que el flujo actual de estos productos a través del estrecho de Ormuz representa solo el 5% de su volumen habitual. Según las estimaciones de Goldman Sachs, las reservas disminuyen en 8,7 millones de barriles diarios, un ritmo significativamente más rápido que el reportado por la AIE en marzo y abril, aunque cabe destacar que dos tercios de esta disminución se deben al agotamiento de las reservas flotantes.

Mercado Forex

La publicación ayer de las actas de la última reunión de la Reserva Federal no tuvo un impacto significativo en la cotización del dólar estadounidense. El par de divisas principal, el EUR/USD, registró subidas importantes en la apertura de la sesión en Wall Street, impulsado además por las declaraciones optimistas de Trump sobre el progreso de las negociaciones con Irán. Actualmente, el tipo de cambio EUR/USD se estabiliza en 1,1620.