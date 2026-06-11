- Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensifican por segundo día consecutivo
- A pesar de la escalada, los mercados muestran signos de recuperación
- Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,2%, mientras que el petróleo retrocede
- El Bitcoin y Ethereum avanzan
- Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensifican por segundo día consecutivo
- A pesar de la escalada, los mercados muestran signos de recuperación
- Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,2%, mientras que el petróleo retrocede
- El Bitcoin y Ethereum avanzan
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensifican por segundo día consecutivo; ambos bandos intercambiaron ataques a pesar del alto el fuego vigente. Sin embargo, los mercados muestran signos de recuperación tras la declaración del ejército estadounidense de que la operación había finalizado. Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,2% en estos momentos.
Guerra en Oriente Medio
Estados Unidos atacó infraestructura militar iraní; Irán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania.
Los informes de ataques a petroleros cerca del estrecho de Ormuz generaron preocupación en el mercado energético, pero el tráfico marítimo a través de esta vía continúa.
Materias primas
El Brent y el WTI han bajado un 1,2% y un 1,3% respectivamente (el Brent a 93,5 dólares el barril). El oro detuvo su liquidación en los 4.080 dólares la onza tras una caída de hasta un 4,6% en la sesión anterior, la mayor bajada en un solo día desde marzo. Por su parte, la plata se recupera un 1,1% hasta los 64 dólares la onza
Mercado asiático
El Nikkei 225 cierra la sesión plano. Por su parte, el índice KOSPI de Corea del Sur, inicialmente presionado por un IPC estadounidense superior al esperado, tensiones geopolíticas y una venta masiva de acciones de IA, ahora ha ganado algo de estabilidad.
El índice Hang Seng chino continúa en números rojos (-1,1%), ya que los mercados con un fuerte componente tecnológico enfrentan preocupaciones por las elevadas valoraciones y las agresivas expectativas de beneficios.
Mercado forex
El dólar estadounidense se debilita frente a la mayoría de las divisas a pesar de la escalada militar, lo que indica que la demanda de refugio seguro para el dólar podría estar agotándose.
Las divisas de riesgo lideran los beneficios: dólar australiano (AUD/USD: +0,2%), dólar neozelandés (NZD/USD: +0,15%).
El yen japonés sigue siendo la divisa más débil del G10 (USD/JPY sin cambios, CHF/JPY: +0,2%); el EUR/USD sube un 0,12% hasta 1,155.
Criptomonedas
El Bitcoin sube un 2,75% hasta los 62.800 dólares y el Ethereum crece un 3,1% hasta los 1.660 dólares, movimientos que confirman una recuperación del apetito por el riesgo.
Calendario económico: Foco en la reunión del BCE
¿Qué esperar para la plata en 2026 tras caer 47% desde máximos?
Sector salud lidera en Wall Street: ¿puede sostener el repunte?
Cierre de Mercado: Acciones de EE.UU. caen con tecnológicas bajo presión
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "