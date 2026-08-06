La bolsa hoy: toma de beneficios en Wall Street y la congelación del mercado de divisas

Los mercados prometen otra jornada de la que hablar: 📈 Renta variable: EE. UU. y Asia Wall Street tras la toma de beneficios: Los futuros de los índices estadounidenses cotizan prácticamente sin cambios tras la toma de beneficios de ayer, aunque persiste una ligera presión sobre las acciones tecnológicas (Russell 2000: +0,03%, S&P 500: +0,05%, Dow Jones: +0,1%, Nasdaq 100: -0,1%).

Corrección en Asia: Los mercados bursátiles asiáticos interrumpieron una racha alcista de cuatro días y registraron descensos en su mayoría el jueves, lastrados por la venta masiva de acciones tecnológicas en Wall Street y las dudas persistentes sobre la rentabilidad de las inversiones en IA. El Kospi de Corea del Sur perdió más del 5% en su mínimo intradía, mientras que el Nikkei 225 de Tokio cayó casi un 2%. También se registraron descensos en Hong Kong, Taipéi y Wellington, mientras que Shanghái, Sídney y Singapur experimentaron modestas subidas.

Caída en el sector de los semiconductores: Los decepcionantes resultados trimestrales de los fabricantes de chips estadounidenses (SanDisk, Western Digital) afectan a los gigantes asiáticos de la memoria y los equipos: Kioxia (-10%+), SK Hynix (-9,7%), Tokyo Electron (-7%), Samsung (-6,1%) y SoftBank (-6%). 🏛️ Macroeconomía y bancos centrales Relación Trump-Warsh bajo escrutinio: Según informes del Wall Street Journal, el presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mantienen frecuentes contactos telefónicos directos. Trump considera a Warsh un valioso asesor económico externo (una dinámica que recuerda a la de Clinton y Greenspan), lo que plantea interrogantes sobre la independencia del banco central.

Advertencia sobre inflación (Mary Daly): La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, enfatizó que el banco central debe estar preparado para actuar si la inflación empeora. Describió dos posibles escenarios: que el actual repunte de precios sea temporal (con los tipos sin cambios) o que se acelere, obligando a un endurecimiento agresivo de la política monetaria.

Banca comercial en Australia: La balanza comercial de bienes, ajustada estacionalmente, aumentó en 4.296 millones de dólares en junio. Esta expansión se debió a un fuerte aumento de las exportaciones (+9,6%, principalmente oro no monetario) junto con una ligera disminución de las importaciones (-0,2%, principalmente combustible). 💱 Mercado de divisas Estabilización defensiva: Tras los recientes picos de volatilidad, el mercado de divisas se ha ralentizado notablemente. El índice del dólar estadounidense sube un 0,1%, mientras que la volatilidad en los principales pares del G10 se mantiene dentro de un margen de +/-0,1%. El par EUR/USD permanece estable en torno a 1,1550. 🛢️ Materias primas y geopolítica Situación en el Estrecho de Ormuz: Irán y Omán han acordado una ruta de tránsito conjunta, pero Teherán insiste en que la reapertura del estrecho requiere que Estados Unidos levante su bloqueo naval. A pesar de las declaraciones optimistas de Donald Trump, Irán niega negociaciones directas con Estados Unidos y busca un control de tráfico y un cobro de peaje independientes.

Petróleo crudo: La volatilidad en el mercado energético está disminuyendo. Los futuros del Brent bajan aproximadamente un 0,25%, hasta alrededor de 79 dólares por barril.

Metales preciosos: El oro sube por cuarta sesión consecutiva (+0,4%, hasta los 4260 dólares/oz). La plata se mantiene estable, mientras que el platino continúa su fuerte tendencia alcista (+2%), impulsada por las limitaciones de la oferta.

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