La caída continúa ante datos laborales mixtos y represalias de China

La caída impulsada por aranceles se acelera tras recortes en las previsiones de crecimiento

Las represalias de China afectan a los sectores tecnológico, financiero y de consumo

Nóminas no agrícolas mejor de lo esperado limitan expectativas de recortes de tasas Los gigantes tecnológicos amplían sus caídas (Nvidia: -6,1 %, Broadcom: -7,1 %, Tesla: -7,6 %, Apple: -3,4 %), debido a su fuerte dependencia de la manufactura y la demanda externas. Las instituciones financieras experimentan un desplome sin precedentes por la guerra comercial, que genera preocupación sobre el crecimiento y la actividad económica en los próximos meses (JPMorgan Chase: -7,5 %, Goldman Sachs: -8,5 %). Las acciones chinas tampoco se salvan (Alibaba: -10 %). Las señales mixtas se acumulan en un contexto de política monetaria, con el más reciente informe de empleo siendo difícil de digerir para los inversores, que recientemente apostaban por recortes acelerados de tasas de interés. Las nóminas no agrícolas (NFP) superaron las expectativas (228 mil frente a 140 mil), lo que refuerza los riesgos al alza para la inflación. Cabe destacar que la lectura de febrero fue revisada a la baja, de 150 mil a 117 mil, lo que dificulta aún más distinguir el ruido de la tendencia real en el mercado laboral. Aún se espera el discurso de Jerome Powell, pero no hay certeza de si el presidente de la Fed pondrá más énfasis en los temores de recesión o en los de inflación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La caída en los mercados no da señales de detenerse a medida que se intensifica la guerra comercial, con China imponiendo un arancel simétrico del 34 % a todos los productos estadounidenses que ingresan al país, sin ningún intento de negociación. El Dow Jones retrocede un 3 %, el S&P 500 y el Nasdaq caen un 3,5 %, mientras que el Russell 2000 registra la mayor caída, con un descenso del 4,2 %. Caída del viernes. Fuente: xStation5 US100 (D1) El contrato del Nasdaq 100 cayó hasta los mínimos registrados durante la corrección de agosto de 2024. Las acciones del grupo Mag7 ejercen una presión significativa sobre el índice, ya que los aranceles de represalia impuestos por China generan aún más inquietud en torno al sector tecnológico, que depende tanto de la demanda asiática como de la producción con base en Asia. El contrato rebotó por encima de los 18.000 puntos tras alcanzar el mínimo de seis meses y entrar en zona de sobreventa (RSI < 30). Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Apple (Apple Inc.) cae un 3,6 % debido a los aranceles de China (~50 %) y Taiwán (~20 %), que probablemente encarezcan significativamente el precio del iPhone y dificulten la cadena de suministro de la compañía, ya que gran parte de su producción se ubica en dicha región. Los precios del iPhone podrían triplicarse, lo que aplastaría la demanda de consumo y paralizaría el comercio de productos de inteligencia artificial y electrónicos.

DuPont (DuPont de Nemours, Inc.) retrocede un 15 % pese al lanzamiento del Liveo Pharma TPE Ultra-Low Temp Tubing, un nuevo producto para el procesamiento biofarmacéutico, debido a que el principal regulador del mercado en China ha iniciado una investigación antimonopolio sobre la filial DuPont China Group. La investigación surge en medio del aumento de tensiones entre EE. UU. y China, tras la reciente imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense bajo orden ejecutiva del expresidente Trump.

Tesla (Tesla Inc.) cae casi un 9 % mientras los analistas atribuyen la caída a un “deterioro de marca sin precedentes”, relacionado con la polarizante actividad política de Elon Musk.

Sangamo Therapeutics (Sangamo Therapeutics Inc.) pierde un 0,4 % a pesar de que Eli Lilly obtuvo derechos exclusivos sobre el cápsido STAC-BBB de Sangamo para hasta cinco objetivos neurológicos. El acuerdo incluye un pago inicial de 18 millones de dólares, hasta 1.400 millones en hitos, además de regalías. La tecnología demuestra una fuerte capacidad de penetración de la barrera hematoencefálica; Lilly asumirá todas las tareas de I+D y comercialización.

