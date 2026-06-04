CrowdStrike cae pese a resultados sólidos, ¿qué castigó el mercado?

CrowdStrike (CRWD.US) publicó sus resultados del primer trimestre fiscal 2027 después del cierre del miércoles y los superó en todas las métricas principales. La acción cayó de todos modos entre 10% y 11% en el after-hours y continúa cediendo un 6% en la sesión de hoy. Lo que el reporte muestra es que los números no fueron el problema. El problema fue la distancia entre lo que la acción ya había descontado y lo que la guía de Q2 prometió.

Los números del trimestre

Los ingresos del Q1 FY27 totalizaron US$1.390 millones, +26% interanual y por encima del consenso de US$1.360 millones, beat de US$30 millones. El BPA ajustado fue US$1.10 frente al estimado de US$1.07, superándolo por US$0.03. En términos GAAP, la compañía reportó una utilidad neta de US$27.8 millones (US$0.11 por acción), frente a una pérdida de US$104.3 millones el año anterior, marcando el regreso formal a la rentabilidad.

Los resultados de Crowdstrike. Fuente: Investor Relations de Crowdstrike.

Las métricas operativas fueron las más destacadas, el ARR neto nuevo alcanzó US$255.8 millones en el trimestre, un récord histórico y un avance de 32% interanual, llevando el ARR anual total a US$5.510 millones (+24%). El free cash flow llegó a US$468.5 millones, también un récord, prácticamente el doble de los US$279.4 millones del mismo período del año anterior. El saldo de caja y equivalentes cerró el trimestre en US$4.550 millones.

La guía para el año fiscal completo fue revisada al alza: ingresos a entre US$5.910 millones y US$5.960 millones (desde US$5.870-US$5.930 millones), y BPA ajustado a US$4.88-US$4.96 (desde US$4.78-US$4.90). El directorio aprobó además una división de acciones 4 por 1, con la fecha de registro el 25 de junio y el inicio del trading ajustado el 2 de julio.

Por qué cayó el papel pese a superar las expectativas

La caída responde a la combinación de una valoración estirada y una guía de corto plazo que no sorprendió. La acción llegó al reporte acumulando +60% en el año y cerca de +90% desde los resultados anteriores de marzo. En ese contexto, CrowdStrike (CRWD.US) cotizaba a 137.74 veces sus utilidades proyectadas para los próximos doce meses, frente a las 68.91 veces de Palo Alto Networks, casi el doble del múltiplo de su par más cercano.

La señal que el mercado buscaba para justificar esa prima era una guía de Q2 que la superara claramente. Lo que obtuvo fue una proyección de ingresos de aproximadamente US$1.440 millones, apenas US$10 millones por encima del estimado de US$1.430 millones, sin espacio para sorprender. Para un papel cotizando a esos múltiplos, en línea equivale a decepción. El fenómeno no fue exclusivo de CrowdStrike, una vez que Palo Alto cedió 2.2% también el miércoles y Netskope se derrumbó 18.6%, reflejando una dinámica más amplia de toma de ganancias en el sector de ciberseguridad, tras los resultados de Broadcom ayer.

La IA y el horizonte de crecimiento

El CEO George Kurtz definió el Q1 como el "momento Mythos", en referencia al modelo de inteligencia artificial frontera de Anthropic que aceleró la demanda de herramientas de seguridad entre empresas. CrowdStrike es una de las compañías seleccionadas para el acceso anticipado a Mythos a través del Proyecto Glasswing, lo que le da ventaja en el desarrollo de soluciones contra amenazas generadas por IA de próxima generación.

El producto que más entusiasma al equipo directivo es AIDR, la plataforma de detección y respuesta asistida por inteligencia artificial. En apenas un trimestre, el ARR de AIDR creció más del 250%, y el pipeline para Q2 ya supera los US$50 millones. Kurtz comparó el posicionamiento de la empresa con los "máximos y palas" de la fiebre del oro tecnológico, argumentando que la proliferación de agentes de IA hace de la ciberseguridad una capa de infraestructura indispensable, no opcional.

Luego del reporte, 19 firmas levantaron sus precios objetivo y solo una los redujo. Morgan Stanley señaló que las expectativas de corto plazo pueden haber estado algo elevadas pero que ve espacio para mayor expansión de múltiplos. El mercado de referencia para CRWD, sin embargo, ya descuenta varios años de perfección, y el Q2 necesitará demostrar que el crecimiento de AIDR convierte la promesa en aceleración visible de ingresos.

Fuente: xStation5.