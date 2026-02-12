La caída del Nasdaq arrastra a Bitcoin bajo a los US$ 66.000 en una jornada de aversión al riesgo

El Bitcoin extiende la debilidad y cae más de -2.2% en la jornada, con el precio deslizándose hacia la zona de 65,700–65,800 tras perder el umbral psicológico de 66,000. El catalizador más visible no parece venir desde cripto, sino desde el tono general de mercado, la caída de las acciones estadounidenses, con el Nasdaq retrocediendo alrededor de 1.6%, reactivó un comportamiento ya conocido, en el que bitcoin se acopla con más fuerza a la renta variable cuando ésta baja. En otras palabras, el mercado vuelve a tratar a bitcoin como activo de alta beta en sesiones de aversión al riesgo.

En paralelo, la debilidad se replica en el resto del complejo: Ethereum ronda apenas por encima de 1,900 y también opera con retrocesos superiores al 2%, reforzando la lectura de un ajuste más amplio en cripto y no solo un episodio aislado en bitcoin.

Sentimiento de miedo extremo

Gráfico Crypto Fear & Greed Index. Fuente: Coin Market Cap.

El trasfondo es de deterioro progresivo del ánimo inversor. El Crypto Fear & Greed Index llegó a caer a los 5 puntos, nivel catalogado como miedo extremo, lo que sugiere un mercado con predisposición a vender en repuntes y con menor tolerancia a la volatilidad. Este tipo de clima suele amplificar la sensibilidad a catalizadores externos, cuando el apetito por riesgo se apaga en acciones, la reacción en cripto se vuelve más intensa porque el posicionamiento llega más frágil y con menor disposición a comprar la caída.

A esto se suma el ajuste de expectativas de cara a 2026. En la conversación de mercado llamó la atención el giro más conservador de Geoff Kendrick (Standard Chartered), recortando objetivos para varios criptoactivos y advirtiendo que bitcoin podría caer hasta 50,000. No es tanto el número en sí, sino lo que implica: cuando referencias de alto perfil reducen sus escenarios, el mercado tiende a exigir más evidencia para validar un piso y se vuelve más táctico.

El cuadro de flujos también ayuda a explicar por qué los rebotes han sido cortos. Desde el shock de inicios de octubre, se reportan salidas significativas desde ETFs al contado, en bitcoin, 7.9 mil millones de outflows acumulados (con 1.8 mil millones retirados en lo que va del año), y en ethereum, 3.2 mil millones (incluyendo 462 millones este año). En la práctica, esto significa que el mercado ha perdido parte de un comprador relativamente estable, por lo que la estabilización depende más de traders y de liquidez de derivados, que suele ser más volátil.

Acciones vinculadas a cripto

Fuente: xStation5.

La baja también pega fuerte en acciones del ecosistema, donde el mercado descuenta el impacto de precios más bajos sobre volúmenes y, por extensión, ingresos. Coinbase (COIN) y Robinhood (HOOD) caen más de 8%, en un contexto donde se vuelve a poner en primer plano la misma preocupación, con un mercado bajista, la rotación y la actividad transaccional se enfrían, y eso presiona resultados. Otros nombres acompañan el tono: MSTR (-4.2%), CRCL (-4.3%) y HUT (-6.6%), mostrando que el ajuste es transversal cuando el “trade” pasa de crecimiento y entusiasmo a preservación de capital.

Microestructura

Un elemento cada vez más determinante es la estructura de mercado. Aunque bitcoin se negocia 24/7, la liquidez profunda se concentra en horario estadounidense por la presencia de ETFs, opciones y market makers institucionales. Eso deja al mercado más expuesto cuando ese andamiaje se retira (noches y fines de semana), el costo de transar se amplía, se menciona un alza cercana a 11%, y la profundidad efectiva se deteriora (aprox. -9% para órdenes grandes), con caída adicional de la liquidez mostrada (más de -5%). En ese entorno, una ruptura de niveles puede transformarse rápidamente en una secuencia de liquidaciones y deleveraging forzado.

El dato de que el volumen de fin de semana habría bajado desde cerca de 25% (2018) a 16% (2025), hay menos colchón de flujo cuando el mercado está más vulnerable. Por eso, episodios de volatilidad fuera de horario tienden a dejar huella y luego obligan al ajuste cuando vuelve Wall Street, generando el típico efecto de catch-up de los lunes.

Lectura técnica del bitcoin

En el gráfico M30 que compartes, la dinámica sugiere una ruptura bajista relevante tras fracasar intentos de sostener el rango. El precio marca alrededor de 65,835, con una zona de soporte inmediata en el área 65,900–65,400 (donde aparecen referencias como 65,926 y 65,378), y un nivel más abajo cerca de 64,504 si la presión se reanuda.

Al alza, el mercado vuelve a mirar resistencias escalonadas: primero la zona de 66,812, luego 67,360, y más arriba 68,247 como techo visible del tramo reciente.

Las medias móviles también refuerzan el sesgo, el bitcoin queda por debajo de la SMA 50 y de la SMA 200, lo que suele actuar como techo dinámico en fases correctivas. El RSI muestra debilidad consistente, todavía más cercana a sobreventa que a recuperación, lo que suele describir un mercado con rebotes técnicos posibles, pero sin confirmación de cambio de tendencia.

Fuente: xStation5.

______

