La Comisión Europea impondrá una multa de 2.950 millones de euros a Alphabet💡

La Comisión Europea multó a Alphabet (Estados Unidos) con 2.950 millones de euros por prácticas anticompetitivas en el sector de la publicidad en línea. Los reguladores concluyeron que, desde 2014, Google ha favorecido sus propias tecnologías publicitarias en detrimento de competidores y editores. La compañía ha recibido la orden de cesar dichas prácticas y ajustar su modelo de negocio.

Google anunció que apelará la decisión, argumentando que la multa carece de fundamento. La vicepresidenta de Asuntos Regulatorios, Lee-Anne Mulholland, advirtió que los cambios forzados podrían perjudicar a miles de empresas europeas. El caso intensifica las tensiones entre los reguladores de la UE y las grandes tecnológicas, especialmente en el ámbito de la publicidad digital.

A pesar de esta noticia, las acciones de la compañía siguen registrando fuertes alzas, aunque el impulso se ha moderado en cierta medida.

Fuente: xStation