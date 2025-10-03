DAX: Europa busca rumbo en medio de informes PMI mixtos

Actualización empresarial: Nemetschek sube más de un 2% tras una recomendación de compra; Raiffeisen avanza más de un 2% después de la decisión de la UE sobre los activos rusos.

La mayoría de los datos de PMI de servicios de Europa Occidental resultaron más débiles de lo esperado, aunque se mantienen por encima del umbral de 50 puntos que marca crecimiento, salvo en Francia.

La sesión europea se desarrolla con un tono mixto, con los datos PMI marcando el sentimiento; el IBEX 35 y el FTSE 100 lideran las alzas, mientras que el DAX queda rezagado, con una caída cercana al 0,2%.

Hoy, la sesión europea transcurre con un tono positivo, con los inversionistas centrando su atención en las lecturas de los PMI de las principales economías de la Eurozona. Estos datos marcan la pauta en los mercados, mostrando la situación de la industria y los servicios, y condicionando las expectativas sobre futuras decisiones de política monetaria. Los contratos sobre el IBEX 35 y el FTSE 100 son los que más suben, mientras que el DAX se comporta peor, con una caída cercana al 0,2%.

Fuente: Bloomberg Finance Lp

En el índice alemán, los sectores inmobiliario y tecnológico son los que más caen hoy. En contraste, telecomunicaciones e industria siguen ofreciendo soporte al precio.

Datos Macroeconómicos

La sesión de hoy está marcada por la publicación de los PMI del sector servicios en las principales economías de Europa Occidental. A continuación, un resumen de las lecturas clave:

España, PMI de servicios septiembre – Esperado: 53,2 | Publicado: 54,3 | Previo: 53,2

Italia, PMI de servicios septiembre – Esperado: 51,5 | Publicado: 52,5 | Previo: 51,5

Francia, PMI de servicios septiembre – Esperado: 48,9 | Publicado: 48,5 | Previo: 49,8

Alemania, PMI de servicios septiembre – Esperado: 52,5 | Publicado: 51,5 | Previo: 49,3

Eurozona, PMI septiembre – Esperado: 51,4 | Publicado: 51,3 | Previo: 50,5

Reino Unido, PMI de servicios (final) septiembre – Esperado: 51,9 | Publicado: 50,8 | Previo: 54,2

La mayoría de las lecturas resultaron más débiles de lo anticipado por el mercado, lo que introdujo un tono de cautela en los parqués. No obstante, la situación permanece bajo control, con los indicadores aún por encima del umbral de 50 puntos que separa crecimiento de contracción, salvo en Francia, donde los servicios siguen mostrando valores por debajo de este nivel.

DAX (D1)

Fuente: xStation5

El precio en el gráfico rompió brevemente la resistencia en torno a 24.500, pero rápidamente retrocedió por debajo, lo que refleja debilidad entre los compradores tras las recientes subidas. Un escenario probable es la consolidación a lo largo de la línea de tendencia bajista de corto plazo y un nuevo intento de poner a prueba la resistencia. Si el precio rompe las líneas de tendencia de corto y medio plazo, el siguiente soporte estará únicamente en el nivel de Fibonacci 23,6%.

Noticias empresariales: