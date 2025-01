La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan disminuye con expectativas de inflación más altas

Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan para enero: Condiciones actuales en Michigan: actual 77.9; anterior 75.1.

actual 77.9; anterior 75.1. Sentimiento del consumidor en Michigan: actual 73.2; pronóstico 74.0; anterior 74.0.

actual 73.2; pronóstico 74.0; anterior 74.0. Expectativas del consumidor en Michigan: actual 70.2; anterior 73.3.

actual 70.2; anterior 73.3. Expectativas de inflación a 5 años en Michigan: actual 3.3%; anterior 3.0%.

actual 3.3%; anterior 3.0%. Expectativas de inflación a 1 año en Michigan: actual 3.3%; anterior 2.8%. Los datos de enero muestran una divergencia preocupante: mientras que las condiciones económicas actuales mejoraron ligeramente (77.9 desde 75.1), las expectativas se deterioraron (70.2 desde 73.3). El fuerte aumento en las expectativas de inflación tanto a 1 año como a 5 años, hasta el 3.3%, indica una creciente preocupación de los consumidores sobre las presiones de precios futuras, especialmente notable entre los grupos de ingresos más bajos. Este cambio significativo en la percepción de la inflación, combinado con un sentimiento general estable pero moderado (73.2), sugiere que los consumidores están cada vez más preocupados por las perspectivas económicas a largo plazo, a pesar de sentir cierto alivio inmediato frente a las presiones de costos. El impacto en el EURUSD fue mínimo y comenzó a rondar el nivel de 1,025. El índice US100 continuó su caída luego de la publicación de los datos.

