- El Banco de Noruega eleva los tipos de interés en 25 puntos básicos.
- El tipo de interés de referencia sube al 4,25%.
- Esta medida representa la primera subida de tipos de un banco central europeo importante
- El par EUR/NOK baja aproximadamente un 0,5%.
- El Banco de Noruega eleva los tipos de interés en 25 puntos básicos.
- El tipo de interés de referencia sube al 4,25%.
- Esta medida representa la primera subida de tipos de un banco central europeo importante
- El par EUR/NOK baja aproximadamente un 0,5%.
Contrariamente a las expectativas de la mayoría de los economistas, el Banco de Noruega (Norges Bank) decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando el tipo de referencia en el 4,25%. De este modo, el Banco de Noruega se convierte en el primer gran banco central europeo en tomar esta medida. Anteriormente, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Riksbank habían optado por mantener los tipos sin cambios.
La corona noruega se aprecia frente al euro
En respuesta a esta decisión, la corona noruega se apreció aproximadamente un 0,5% frente al euro, recuperando una parte significativa de las pérdidas del día anterior, que se debieron principalmente al descenso de los precios de las materias primas energéticas.
La subida de tipos del Banco de Noruega tiene como objetivo principal frenar las expectativas de inflación, especialmente ante la persistencia de una inflación subyacente del 3% en marzo y un crecimiento salarial aún elevado, superior al 4% interanual en muchos sectores. Las declaraciones de los funcionarios carecieron de indicaciones claras sobre futuras medidas.
La reunión no incluyó una nueva proyección de tipos de interés. La de marzo sugería una única subida antes de fin de año; sin embargo, en las condiciones actuales, parece probable que el banco central continúe endureciendo su política monetaria en los próximos meses. Los mercados ya han descontado prácticamente por completo una subida de tipos en la reunión de junio (18/06). Otra subida en septiembre se considera el escenario más probable.
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