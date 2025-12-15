La deflación del IPC interanual suizo se modera

Informe de inflación del mes de noviembre en Suiza
- IPP: -1,6% interanual. Anterior -1,7%.
- IPP: -0,5% intermensual. Anterior -0,3%.
Cotización del euro-franco suizo
Fuente : Plataforma de XTB
Previa Banco de Japón: ¿nos espera la primera subida de tasas desde enero?
Venezuela se queda sin espacio de almacenamiento de petróleo ante las restricciones a los petroleros
Conferencia del BCE en vivo: claves del mensaje de Lagarde
El euro se dispara tras un IPC de EE. UU. mucho más bajo
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "