La economía de la Eurozona se desacelera inesperadamente; EURUSD sin dirección

10:00 GMT – Eurozona – datos macroeconómicos preliminares (flash):

PIB (Q1 2026): 0.1% trimestral (Previsión 0.2%, Anterior 0.2%)

IPC (abril 2026): 3% interanual (Previsión 3%, Anterior 2.6%)

IPC subyacente (abril 2026): 2.2% interanual (Previsión 2.2%, Anterior 2.3%)

Tasa de desempleo (marzo, final): 6.2% (Previsión 6.2%, Anterior 6.2%, Revisión 6.3%)

Según la última publicación preliminar de Eurostat, el crecimiento económico tanto en la Unión Europea como en la Eurozona se desaceleró a 0.1% trimestral en el primer trimestre de 2026, desde el 0.2% del trimestre anterior.

El EURUSD cotiza actualmente de forma estable cerca de 1.1680, manteniendo el mismo nivel observado durante la conferencia de Jerome Powell ayer. Esta falta de volatilidad se debe a los datos de inflación publicados hoy, que estuvieron en línea con el consenso y no aportaron nuevas señales para el mercado antes de la decisión de política monetaria del BCE.

Sin embargo, se espera un aumento de la volatilidad durante la conferencia posterior a la decisión de Christine Lagarde. Los inversores están atentos a cualquier señal de que el Banco Central Europeo podría abrir oficialmente el camino hacia futuras subidas de tasas de interés.



Fuente: xStation5