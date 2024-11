La falta de entusiasmo en torno a las perspectivas del cuarto trimestre de Nvidia arrastra a las acciones tecnológicas a la baja

Jueves mixto en el mercado de valores de EE. UU.

Nvidia cae un 2% tras una perspectiva moderada para el cuarto trimestre

Snowflake sube un 30% tras la previsión de ingresos por productos Wall Street abrió con un ánimo mixto después de los esperados resultados del tercer trimestre de Nvidia de ayer. El actor clave de la revolución de la IA ha superado las estimaciones de los analistas, aunque una vez más se trata de la perspectiva para el próximo trimestre, lo que hace que los inversores se pregunten el valor añadido real de la actual locura por la IA. Como resultado, observamos un rebote de pérdidas en otras grandes empresas tecnológicas y de IA. Nasdaq es el que más cae hoy (-1,05%), seguido del S&P 500 (-0,3%). Russell 2000 y Dow Jones están actualmente en verde, ganando un 0,5% y un 0,17% respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en el mercado de valores de EE. UU. Fuente: xStation5 US100 (H4) El Nasdaq, representado por el contrato US100, muestra un sesgo bajista, con el precio cotizando por debajo de las EMA de 20 y 50, y una ruptura reciente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. El soporte inmediato está en el nivel de Fibonacci del 61,8% (20522,46), y si este se rompe, el próximo objetivo es el nivel del 78,6% (20257,40). Una recuperación por encima del nivel de retroceso del 50% (20662,46) podría cambiar la tendencia hacia el alza. El indicador MACD sugiere un impulso bajista creciente, lo que respalda el potencial de una mayor caída. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Nvidia (NVDA.US) : Las acciones caen un 2% debido a que la perspectiva para el cuarto trimestre de 2024 no es muy alentadora. La compañía aseguró a los inversores que su nueva línea de productos ayudará a mantener el crecimiento impulsado por la IA, aunque admitió desafíos relacionados con el suministro de los nuevos chips Blackwell y Hopper. Ingresos : $35 mil millones (+112% interanual, esperado: $33.1 mil millones) Ingreso neto : $19.31 mil millones (+111% interanual) Ganancias por acción (EPS) : $0.78 (esperado: $0.75) Ingresos del centro de datos : $30.8 mil millones (+112% interanual, +17% trimestre a trimestre, esperado: $29.14 mil millones) Ingresos del segmento gaming : $3.3 mil millones (+150% interanual, +14% trimestre a trimestre, esperado: $3.06 mil millones) Margen bruto : 75% (-1 pp trimestre a trimestre, en línea con las expectativas de 73.5%) Perspectiva de ingresos para el cuarto trimestre : $37.5 mil millones (+7% trimestre a trimestre, el crecimiento más débil desde 2023).

Baidu (BIDU.US) : Las acciones caen un 7.2% después de que la compañía reportara una caída del 3% en las ventas del tercer trimestre, principalmente debido a una débil demanda en China. Las severas caídas en los ingresos de marketing online tradicionales han sido parcialmente compensadas por el crecimiento del negocio de la nube de inteligencia artificial (IA). Ingresos : $4.78 mil millones (-3% interanual, esperado: $4.69 mil millones) Ganancias por acción ajustadas (ADS) : $2.37 (esperado: $2.35) Ingresos de marketing online : $2.68 mil millones (-4% interanual) Ingresos de marketing no online : $1.10 mil millones (+12% interanual, impulsados por la nube de IA) Ingresos de iQIYI : $1.03 mil millones (-10% interanual, esperado: $1.02 mil millones) Márgenes EBITDA ajustados : 26% (-200 pb interanual) Gastos en I+D : $765 millones (-12% interanual) Gastos SG&A : $836 millones (+2% interanual).

Snowflake (SNOW.US) : Las acciones suben un 30% después de que el pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre de 2024 superara las estimaciones de los analistas, lo que sugiere una fuerte recepción de los nuevos productos. Este entusiasmo se ve respaldado por las decisiones estratégicas de la empresa, como la adquisición de la plataforma de integración de datos de Datavolo y la colaboración con Anthropic, una compañía de inteligencia artificial respaldada por Amazon, para integrar modelos de lenguaje como Claude en los productos de Snowflake, lo que mejoraría aún más sus capacidades de IA. Ingresos : $942.1 millones (+28% interanual, esperado: $926.5 millones) Ingreso neto ajustado (Q3) : $73.31 millones (esperado: $55.31 millones, año anterior: $89.73 millones) Pronóstico de ingresos por productos (año completo) : $3.43 mil millones (esperado: $3.39 mil millones).

Palo Alto Networks (PANW.US) : Las acciones pierden algo de impulso (-1%) después de reportar resultados fiscales del primer trimestre de 2025 y proporcionar una guía de ingresos algo decepcionante para el resto del año. No obstante, la empresa destacó que el aumento del ciberdelito sigue impulsando la demanda de sus servicios y subrayó su estrategia de combinar plataformas existentes en una sola plataforma. Ingresos : $2.14 mil millones (esperado: $2.12 mil millones) Ganancias ajustadas por acción (EPS) : $1.56 (esperado: $1.55) Ingresos del segundo trimestre : $2.22 mil millones a $2.25 mil millones (esperado: $2.23 mil millones) Guía de ingresos para el año completo : $9.12 mil millones a $9.16 mil millones (esperado: $9.13 mil millones) Guía ajustada de ganancias por acción : $6.39 (anterior: $6.18 a $6.31).

MicroStrategy (MSTR.US): Las acciones subieron hasta un 10% en la negociación previa a la apertura después de que la compañía aumentara su oferta de bonos convertibles planeada a $2.6 mil millones, lo que señala planes para compras adicionales de Bitcoin. Los inversores respondieron inicialmente de manera positiva, valorando las crecientes reservas de Bitcoin de la empresa, que ahora alcanzan los $3,240 millones, aunque el aumento abrupto parece haber concluido rápidamente en una toma de ganancias. Noticias de empresas individuales correspondientes a las 40 acciones más activas del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

