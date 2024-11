La falta de estímulos de China impacta en los precios de los metales

La ausencia de estímulos económicos directos de China ha golpeado los precios de los metales industriales y preciosos, en medio de crecientes dudas sobre la recuperación del gigante asiático y el fortalecimiento del dólar. El cobre cayó por debajo de 4,20 USD por libra, su nivel más bajo en dos meses, presionado por un paquete de deuda chino que no cumplió las expectativas de estímulo directo. Los bancos chinos concedieron solo 500 mil millones de yuanes en préstamos en octubre, muy por debajo de los pronósticos, lo que evidencia una menor demanda de crédito y una posible desaceleración económica. Además, los datos de octubre mostraron una inflación menor y una persistente deflación de los precios al productor. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La plata también retrocedió, alcanzando 30,30 USD la onza, afectada por la fortaleza del dólar. Las expectativas de políticas pro-cíclicas en EE. UU. bajo el reciente mandato de Trump han fortalecido al dólar y limitan la capacidad de la Fed para recortar tasas. En este contexto, la demanda industrial de plata, crucial en sectores como los paneles solares, podría reducirse debido a posibles aranceles de EE. UU. hacia productos chinos. El oro retrocedió a 2.600 USD la onza, debilitado por el apetito de los inversores por activos de riesgo. A su vez, el yuan cayó a un mínimo de tres meses, reflejando la inquietud de los mercados por la falta de estímulos directos en China. Fuente: xStation 5

