Los futuros del índice Hang Seng China Enterprises (HSCEI) lograron sacudirse el pesimismo inicial de la sesión asiática, repuntando un sólido 1,5% a pesar del conflicto persistente en Oriente Medio y del aumento de los costes energéticos. El sentimiento de mercado encontró un segundo impulso gracias a los últimos datos macro, que, dejando a un lado los problemas persistentes del sector inmobiliario, señalan un inicio sorprendentemente robusto de 2026.

El índice chino encontró un soporte sólido en la banda media de Bollinger de 14 días (morado claro) y rebotó hacia el nivel de Fibonacci del 38,2%. Aunque el rebote es una señal alentadora, una ruptura decisiva por encima de la banda superior de Bollinger (negra) sigue siendo el obstáculo crítico para un verdadero cambio de tendencia. Fuente: xStation5

¿Qué está impulsando hoy al Hang Seng?