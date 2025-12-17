La inflación cae más de lo esperado en el Reino Unido

- La inflación del IPC en Reino Unido en noviembre de 2025 se ha situado en el 3,2%.
La inflación de noviembre en Reino Unido se desaceleró en noviembre de 2025, situándose en el 3,2% anualizado (desde el 3,5%). Esta desaceleración se debió principalmente a la bajada de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, el alcohol y el tabaco, la ropa y los costes de la vivienda en propiedad. La inflación subyacente se moderó ligeramente, reflejando un menor crecimiento de los precios de los bienes y servicios. Los precios de servicios básicos como la educación y la sanidad se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior.
Informe de inflación del mes de noviembre en Reino Unido
IPC: real: 3,2% interanual. Pronóstico: 3,5%. Anterior: 3,6%.
IPC: real: -0,2% intermensual. Pronóstico: 0,0%. Anterior: 0,4%.
IPC subyacente: real: 3,2% interanual. Pronóstico: 3,4%. Anterior: 3,4%.
IPC subyacente: real: -0,2% intermensual. Anterior: 0,3%.
IPP subyacente: real: 0,0% intermensual. Anterior: 0,1%.
IPP subyacente: real: 3,5% interanual. Anterior: 3,6%.
IPR: real: -0,4% intermensual. Anterior: 0,3%.
IPR subyacente: real: 3,7% interanual. Anterior: 4,2%.
IPR subyacente: real: -0,5% intermensual. Anterior 0,3%
Cotización de la libra-dólar
El GBP/USD cae por debajo de su media móvil exponencial de 100 horas, ya que los datos del Reino Unido allanan el camino para una nueva flexibilización monetaria. El tipo de interés de referencia del Banco de Inglaterra se ha mantenido en el 4% desde agosto, colocándose como el más alto entre las economías desarrolladas tras los recientes recortes en EE. UU. Las bajadas generalizadas de la libra se deben a las expectativas divergentes sobre los tipos de interés, en un contexto de política monetaria restrictiva en la mayoría de las economías del G10.
