La inflación de los países europeos en el punto de mira

Hoy se publican importantes datos macroeconómicos de España, Alemania, Estados Unidos y Canadá. El foco se pone en las cifras de inflación y PIB. Estas publicaciones ofrecen información sobre la salud de las economías, la dinámica de precios y consumo, y los cambios en las tendencias económicas de las principales economías de Europa y Norteamérica.
En España, la atención se centra en las lecturas preliminares de inflación, así como en los indicadores del IPP y el IPCA, que reflejan la presión inflacionaria en la economía. En Alemania, se publicarán datos sobre precios de importación, inflación al consumidor y mercado laboral. En Estados Unidos, inversores y analistas seguirán de cerca la inflación de precios al productor (IPP), los índices PMI y el gasto en construcción. Además, Canadá publica datos trimestrales y mensuales del PIB para evaluar el dinamismo del crecimiento económico.
Calendario económico del día
09:00 - España
Inflación al consumidor preliminar
- IPC (intermensual) febrero (previo: -0,4%)
- IPCA (intermensual) febrero (previo: -0,8%)
- IPC (intermensual) febrero (previsto: 2,2%; previo: 2,3%)
- IPCA (intermensual) febrero (previsto: 2,3%; previo: 2,4%)
09:00 - Suiza
Producto Interior Bruto (T4)
- PIB s.a. (t/t) T4: 0,2%; previo: -0,5%
- PIB n.e. (a/a) T4: 0,5%
09:00 - Polonia
- Indicador del Mercado Laboral del BIEC: febrero: 77,5%
09:55 - Alemania
- Tasa de desempleo s.a. febrero: 6,3%; 6,3% anterior
13:00 - Chile
- Producción industrial (interanual) enero: 0,1%
13:00 - Chile
- Tasa de desempleo enero: 8%; 8% anterior
14:00 - Alemania
Inflación al consumidor preliminar febrero
- IPC (intermensual) febrero: 0,5%; 0,1% anterior
- IPCA (intermensual) febrero: 0,5%; -0,1% anterior
- IPC (intermensual) febrero: 2%; 2,1% anterior
- IPCA (intermensual) febrero: 2,1%; 2,1% anterior
14:30 - Canadá
Producto Interno Bruto T4
- PIB (anualizado) T4: 0,0%; 2,6% anterior
- PIB (trimestral) T4: 0,6%
14:30 - Canadá
- PIB mensual (intermensual) diciembre: 0,1%; Anterior: 0,0 %
14:30 - EE. UU.
Inflación del productor de enero
- IPP (intermensual) Enero: 0,3 %; anterior: 0,5 %
- IPP subyacente (intermensual) Enero: 0,3 %; anterior: 0,7 %
- IPP (r/r) Enero: 2,6 %; anterior: 3 %
- IPP subyacente (r/r) Enero: 3 %; anterior: 3,3 %
15:45 - EE. UU.
PMI de Chicago: Febrero: 52,8; anterior: 54
16:00 - EE. UU.
- Inversión en construcción (intermensual) Noviembre (anterior: 0,5 %)
- Inversión en construcción (intermensual) Diciembre (pronóstico: 0,2 %)
19:00 - EE. UU.
- Número de plataformas petrolíferas semanales (pronóstico: 406; anterior: 409)
