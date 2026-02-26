Caída global arrastra al IPSA y Nasdaq lidera pérdidas por tecnológicas

La bolsa de Santiago vivió este jueves una jornada marcada por el nerviosismo y la aversión al riesgo en perfecta sincronía con un desplome en los mercados internacionales. El índice principal IPSA cerró con una contracción del 0.75%. El índice MSCI Chile un indicador clave de flujos de inversión extranjera experimentó un retroceso del 1.97% al mediodía para luego recortar levemente sus pérdidas y estabilizarse en un negativo 1.27%. Esta diferencia de rendimiento es una señal clara de que el capital internacional está tomando una postura defensiva y reduciendo su exposición a nuestro país para protegerse de la volatilidad global.



Fuente: Bolsa de Santiago

Wall Street en presión

El pesimismo en Sanhattan es un reflejo directo del pesimismo que recibió Wall Street. Los principales índices estadounidenses terminaron en negativo con el S&P 500 perdiendo un 0.77% y el tecnológico Nasdaq 100 cayendo un fuerte 1.52%. Los inversionistas están recalibrando las elevadas valoraciones de las acciones tecnológicas y se muestran cada vez más escépticos sobre las inmensas inversiones de capital en inteligencia artificial.

Esto provocó que el Índice de Semiconductores de Filadelfia perdiera un 3% desde su máximo histórico arrastrando a gigantes como Nvidia que cayó un 5.16% pese a presentar excelentes resultados trimestrales. AMD cedió un 3.63% y Alphabet bajó un 2.2%. A esto se suma la tensión corporativa generada por el lanzamiento de Claude Cowork de Anthropic. Aunque la empresa asegura que su herramienta busca complementar el trabajo al integrarse con plataformas como Google Drive, existe un gran debate en el mercado sobre cómo esta tecnología modificará la productividad y la forma de operar en el día a día de las empresas.

En el frente de las materias primas se añade más presión a los mercados emergentes. Los precios del petróleo se mantienen en zona de máximos de siete meses, ya que la incertidumbre de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán podría interrumpir el suministro global. Para intentar equilibrar el mercado es probable que la OPEP y sus aliados consideren aumentar su producción en 137 mil barriles diarios durante el mes de abril. En este clima de alta tensión el oro subió un 0.58% actuando como el refugio predilecto mientras la plata cayó un 0.70% y el bitcoin retrocedió un 0.88%. El cobre por su parte logró un leve avance del 0.73%.

La banca y el retail retroceden

En el plano local y ante toda esta incertidumbre, los inversionistas buscaron un refugio seguro en el sector eléctrico. Engie Energía Chile lideró las alzas con un salto del 4.08% acompañada por Enel Américas que sumó un 2.18%. Por parte de Ripley Corp se registró un avance del 2.37%.

El listado de las mayores caídas lo encabezaron gigantes del consumo y la banca. BCI retrocedió un 3.55% seguido de cerca por Andina B con un retroceso del 3.44%. La minera y acerera CAP SA cedió un 3.24% arrastrada por los temores globales sobre la demanda industrial pese al leve repunte del cobre. El pesimismo comercial también hundió a Cencosud un 3.15% abajo y al Banco Itaú que perdió un 2.84%.

Cruce macroeconómico

Este nerviosismo generalizado se consolida con los últimos datos económicos. Desde Estados Unidos llegaron noticias de que las peticiones por desempleo se ubicaron en 212 mil solicitudes. Esta cifra superó las expectativas de los analistas y confirmó que la economía estadounidense sigue fuerte. Un mercado laboral robusto en la primera potencia mundial significa que la Reserva Federal no tendrá apuro en bajar las tasas de interés, lo que fortalece al dólar y contrae la liquidez de mercados como el chileno.

A este escenario externo se suma que este viernes se publicarán datos cruciales para Chile y es muy probable que los operadores ya estén descontando un escenario complejo. Existe mucha cautela antes de conocer la nueva tasa de desempleo proyectada en un 8.0% junto con las cifras de ventas minoristas y la producción cuprífera. El castigo anticipado a empresas como Cencosud y la banca podría reflejar el miedo real a que el consumidor chileno está reduciendo su gasto y aumentando su riesgo de impago ante un panorama laboral que aún genera muchas dudas.

Análisis técnico

La cotización del ECH.US se sitúa actualmente en los 44.05, reflejando un leve tono bajista tras un reciente intento de recuperación que encontró resistencia inmediata en niveles superiores. El mercado ha entrado en una fase de cautela, donde el sentimiento de los inversionistas está condicionado por la evolución del sector tecnológico global y, de manera más crítica, por los datos macroeconómicos de Chile que se publicarán en la jornada de mañana. Estas cifras actuarán como el catalizador principal para definir el cierre de la semana.

El sesgo bajista de corto plazo se confirma por el posicionamiento de sus promedios móviles: tanto la EMA de 50 periodos, situada en los 44.08, como la EMA de 200, en los 44.06, oscilan de forma muy ajustada por encima del precio actual. Este estrecho margen entre las medias y el precio de negociación sugiere una fase de compresión. Una ruptura sostenida por encima de la zona de los 44.10 invalidaría el sesgo negativo, mientras que el rechazo en este nivel reforzaría la presión vendedora.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se posiciona en los 47.5 puntos, reflejando que el control del mercado se inclina levemente hacia los oferentes, al mantenerse por debajo de la zona neutral de 50. Al estar lejos de niveles de sobreventa, el indicador confirma que existe espacio para mayores descensos si los datos económicos no cumplen con las expectativas.

Fuente: xStation5

_____________

👉