La inflación de los productores en Canadá se acelera 📈

Canadá – Datos de inflación de julio:
Índice de Precios de Productos Industriales (IPPI): actual 2.6% interanual; previo 1.9% interanual
Índice de Precios de Productos Industriales (IPPI): actual 0.7% mensual; pronóstico 0.3% mensual; previo 0.5% mensual
El USDCAD cayó brevemente por debajo de la EMA30 en el intervalo de M30, aunque el tono halcón derivado de un IPPI más alto de lo esperado rápidamente llevó al precio de nuevo a los máximos del día.
Fuente: xStation5
