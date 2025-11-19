La inflación disminuye en Reino Unido

Los datos procedentes del Reino Unido indican que la presión inflacionista en el país está disminuyendo en línea con las expectativas, lo que debilita la libra esterlina en un contexto de menores probabilidades de mantener una política monetaria conservadora. El Banco de Inglaterra apunta a nuevos recortes de los tipos de interés.
Informe de inflación en Reino Unido
- IPC del Reino Unido (intermensual) octubre: 0,4% (0,4%; anterior 0,0%).
- IPC (interanual): 3,6% (est 3,5%; anterior 3,8%).
- IPC subyacente (interanual): 3,4% (est 3,4%; anterior 3,5%).
- IPC Servicios (interanual): 4,5% (est 4,6%; anterior 4,7%).
- IPC (interanual): 3,8% (est 3,8%; anterior 4,1%).
La desaceleración del IPC en octubre de 2025 es un reflejo de la caída de seis divisiones, compensada por el aumento de cuatro. Las mayores disminuciones provienen de los segmentos de vivienda, servicios domésticos y hostelería. El mayor aumento compensatorio proviene de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Fuente : ONS
