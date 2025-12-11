México aprueba aranceles de hasta 50% a importaciones asiáticas

La aprobación en el Senado mexicano de aranceles de hasta 50% a productos procedentes de China y otros países asiáticos sin acuerdo comercial marca un giro significativo en la política comercial del país. Aunque el gobierno plantea que la medida permitirá proteger a sectores sensibles y generar ingresos fiscales, el trasfondo geopolítico es evidente: en un año clave para la revisión del T-MEC, México busca mejorar su posición negociadora frente a Estados Unidos, que continúa presionando por un mayor alineamiento en materia comercial.

Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia implica riesgos no menores. Dado que buena parte de la manufactura mexicana depende de insumos asiáticos —desde autopartes hasta textiles y componentes electrónicos—, el proteccionismo podría añadir costos, desordenar cadenas de suministro y generar presiones inflacionarias justo cuando la economía muestra señales de desaceleración cíclica. La sustitución de importaciones en rubros donde México no produce localmente, como electrodomésticos o ciertos bienes intermedios, tomará tiempo y requerirá inversiones que no se activarán de forma inmediata.

El ángulo diplomático: India busca fortalecer su vínculo económico con México

El episodio también tiene un ángulo diplomático más amplio. India —otro país afectado por el plan arancelario— busca aprovechar la coyuntura para profundizar su relación económica con México, especialmente en sectores de software, farmacéutica y manufactura avanzada. Su embajador ha enfatizado que el comercio bilateral está muy por debajo del potencial y que parte del empresariado indio evalúa instalar operaciones en territorio mexicano.

Sin embargo, el desequilibrio creciente en la balanza comercial entre ambos países presiona al gobierno mexicano, que intenta equilibrar el cumplimiento de sus compromisos con Washington, la necesidad de proteger sectores domésticos y la conveniencia de diversificar socios estratégicos. En un entorno donde las relaciones comerciales están cada vez más condicionadas por amenazas de aranceles estadounidenses, México se mueve en un terreno estrecho: responder a presiones externas sin deteriorar el atractivo del país como eslabón clave en las cadenas de valor regionales.

Mercados financieros: sesión estable para el peso ante falta de datos locales

En ausencia de datos económicos locales y con los mercados asimilando la decisión de la Reserva Federal, el tipo de cambio ha tenido un comportamiento acotado. La Fed redujo la tasa en 25 puntos base hasta el rango de 3,5%–3,75%, pero mantuvo la proyección de solo un recorte en 2026, lo que confirma una postura más prudente de lo que descuentan los futuros de tasas. Aun así, el sesgo general del anuncio favoreció una ligera debilidad del dólar a nivel global.

Con este telón de fondo, el USDMXN se mantiene estable, registrando un máximo intradía de 18,22 y un mínimo de 18,16, reflejo de un mercado sin catalizadores internos y más pendiente del ajuste en expectativas monetarias estadounidenses que de factores locales.

Análisis técnico del USDMXN: soporte firme en 18,15–18,16 y resistencia en 18,22

En el análisis técnico, USDMXN continúa respetando el rango de soporte en 18,15–18,16, zona que ha contenido varios intentos bajistas recientes y que marca el límite inferior del tramo de consolidación observado en las últimas sesiones. Los repuntes hacia la franja de 18,21–18,22 han sido rechazados de forma consistente, reforzando este nivel como resistencia inmediata.

El precio opera alrededor de las medias de 50 y 200 periodos sin una pendiente definida, lo que confirma un sesgo lateral en el corto plazo. Mientras no se rompa el soporte de 18,15 con decisión, el par seguirá oscilando dentro del mismo corredor; una ruptura alcista por encima de 18,22, en cambio, abriría espacio hacia 18,29, donde se ubica la siguiente resistencia relevante.

Fuente: xStation5.

