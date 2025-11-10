La inflación en China se vuelve positiva: ¿señales de recuperación económica?

En octubre de 2025, China registró su primer dato positivo de inflación de precios al consumidor (IPC) desde junio, con un aumento del 0,2% interanual, ligeramente por encima de las expectativas del mercado, que preveían un crecimiento nulo. Esto indica que la deflación presente durante la mayor parte del año comienza a remitir, impulsada por el aumento de la demanda de los consumidores y los efectos de las medidas de estímulo económico, especialmente durante el período de vacaciones nacionales. Mensualmente, el IPC también aumentó un 0,2%, lo que señala una tendencia a la estabilización de los precios al consumidor.

Al mismo tiempo, la inflación de precios al productor (IPP) se mantiene en terreno negativo, con una caída del 2,1% interanual, aunque ligeramente inferior a la previsión del -2,2%. Esto demuestra que la presión deflacionaria en el sector industrial persiste, si bien a un ritmo decreciente, y se ha mantenido durante más de tres años. Los precios de los alimentos cayeron un 2,9% interanual, a pesar de un modesto aumento del 0,2% mensual, lo que contribuye a la moderada dinámica general de la inflación en China. En conjunto, estas cifras sugieren que la economía china se está recuperando gradualmente de un período prolongado de deflación, y que las políticas de estímulo centradas en impulsar la demanda interna comienzan a surtir efecto.

La estabilización de la inflación al consumidor en octubre indica que el riesgo de un aumento repentino de los precios a corto plazo sigue siendo bajo. En la práctica, esto permite al Banco Popular de China mantener una política monetaria expansiva, lo que puede respaldar aún más el consumo y la inversión. Sin embargo, la situación requiere un seguimiento continuo, ya que la persistente deflación al productor apunta a desafíos en el sector industrial que podrían afectar las cadenas de suministro globales.

El aumento del IPC de China también tiene un efecto directo en los mercados bursátiles globales. Una lectura positiva tras un largo período de deflación señala una reactivación de la demanda interna, lo que potencialmente impulsa el crecimiento de las empresas dependientes del consumo. Esto mejora la confianza de los inversores, especialmente en las bolsas asiáticas, y afecta positivamente a los índices globales, aumentando el apetito por el riesgo. Además, un crecimiento moderado del IPC reduce la preocupación por aumentos agresivos de los tipos de interés, que de otro modo podrían limitar la valoración de los activos, lo que respalda aún más los mercados bursátiles. Sin embargo, la persistente deflación al productor sigue siendo un factor que los inversores vigilan de cerca al evaluar las perspectivas de crecimiento económico.

La inflación en China también juega un papel importante en el tipo de cambio del dólar y los flujos de capital globales. Una señal positiva del aumento de la inflación al consumidor incrementa el atractivo de invertir en activos chinos, lo que podría generar entradas de capital en China y fortalecer el yuan frente al dólar. Al mismo tiempo, unas perspectivas económicas más estables reducen la aversión al riesgo, lo que favorece la inversión en mercados emergentes e influye en las tendencias globales del capital.

Cabe destacar también qué clases de activos suelen beneficiarse de un IPC más alto en China. Las acciones de consumo y las materias primas, en particular los metales industriales y energéticos, suelen experimentar las mayores ganancias, ya que se benefician del aumento de la demanda interna y de los precios más elevados. Los bonos del Tesoro ofrecen mayores rendimientos, lo que los convierte en un refugio más seguro en comparación con los activos más volátiles. Las señales positivas de inflación también respaldan los mercados de valores en las economías emergentes, que a menudo se benefician del creciente consumo en China.

Los datos de inflación de octubre en China apuntan al inicio de una recuperación del consumo y a la estabilización de los precios al consumidor, lo que podría respaldar una política monetaria expansiva y fomentar un sentimiento positivo en los mercados globales. Al mismo tiempo, la persistente deflación de los productores recuerda que los desafíos del sector industrial persisten y serán clave para la sostenibilidad de la recuperación económica de China.

USD/CHN horario

Fuente: xStation5