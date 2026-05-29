Hungría desbloquea fondos de la UE; el EUR/HUF cae un 0.5%

Menos de un mes después de una contundente victoria en las elecciones parlamentarias, Péter Magyar ha alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea para desbloquear los fondos de la UE que permanecían congelados.

El nuevo primer ministro de Hungría presentó un ambicioso plan de reformas en Bruselas, que recibió la aprobación preliminar de Ursula von der Leyen. El acuerdo allana el camino para la liberación de 16.4 mil millones de euros, incluidos 10 mil millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), 4.2 mil millones de euros de fondos de cohesión y 2.2 mil millones de euros vinculados a reformas destinadas a restaurar la libertad académica.

Sin embargo, los fondos no llegarán a Budapest de manera inmediata. Bruselas desembolsará el capital en tramos, condicionados a la implementación previa y la aprobación oficial por parte de la Comisión Europea de cambios legislativos específicos. Los compromisos más importantes del nuevo gabinete incluyen:

La adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea (EPPO) .

. El fortalecimiento de la independencia de la autoridad nacional de integridad, responsable de combatir la corrupción .

. El desmantelamiento de las fundaciones de gestión de activos de interés público (PITs) que han controlado las universidades húngaras, permitiendo que los estudiantes locales vuelvan a participar inmediatamente en el programa Erasmus para el próximo año académico.

Los mercados financieros reaccionaron rápidamente a la noticia. La perspectiva de importantes entradas de capital y la normalización de las relaciones con la UE brindó un claro impulso a la moneda local, provocando que el par EUR/HUF cayera un 0.5%. Sin embargo, dado que un rápido desbloqueo de los fondos europeos ya había sido ampliamente descontado por los participantes del mercado, la magnitud del movimiento de la divisa fue relativamente limitada.

Figura 1: EUR/HUF (13.03 - 29.05



Fuente: xStation, 29.05.2026

También se registraron ganancias significativas en la Bolsa de Budapest, donde el índice de referencia BUX avanzó un 2.4%.

Fuente: Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB