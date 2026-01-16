La inflación en Europa y la manufactura estadounidense en el punto de mira

Hoy, el mercado se centra principalmente en los datos de inflación y producción industrial de las principales economías del mundo. En Alemania e Italia, se publican las cifras de inflación final al consumidor, que podrían orientar la política monetaria de la eurozona y moldear las expectativas de los inversores con respecto al Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la atención se centra en las publicaciones sobre producción industrial y mercado inmobiliario, que ofrecen información sobre la fortaleza de la economía y las posibles presiones inflacionarias. Además, el mercado está monitoreando la actividad en el sector petrolero, que afecta tanto a los precios de las materias primas como a la confianza en el sector energético en general. Los resultados de estas publicaciones podrían tener un impacto significativo en la confianza actual del mercado y las expectativas sobre las acciones de los principales bancos centrales a nivel mundial.

08:00 Alemania – Inflación final al consumidor (diciembre)

IPC (intermensual): real 0,0 % (previsión 0,0 %, anterior -0,2 %)

IPCA (intermensual): real 0,2 % (previsión 0,2 %, anterior -0,5 %)

IPC (interanual): real 1,8 % (previsión 1,8 %, anterior 2,3 %)

IPCA (interanual): real 2,0 % (previsión 2,0 %, anterior 2,6 %)

10:00 Italia – Inflación final al consumidor (diciembre)

IPC (intermensual): previsión 0,2 % (anterior -0,2 %)

IPCA (interanual): previsión 1,2 % (anterior 1,1 %)

11:00 Reino Unido – Discurso público del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey

14:00 Polonia – Indicadores de inflación subyacente (Diciembre)

Inflación sin precios administrados (interanual): anterior: 2%

Inflación sin precios más volátiles (interanual): anterior: 3,1%

Inflación sin alimentos ni energía (interanual): previsión: 2,8%, anterior: 2,7%

Media recortada del 15% (interanual): anterior: 2,4%

14:00 Polonia – Actas de la reunión del Consejo de Política Monetaria (diciembre)

14:15 Canadá – Inicio de construcción de viviendas (diciembre)

Previsión: 255.000 (anterior: 254.100)

15:15 EE. UU. – Producción industrial (diciembre)

Producción industrial (intermensual): previsión: 0,1% (anterior: 0,2%)

Utilización de la capacidad: previsión: 76% (anterior: 76%)

Producción industrial (interanual): anterior: 2,5%

16:00 EE. UU. – Índice del mercado inmobiliario de la NAHB (Enero)

Pronóstico 40 (anterior 39)

16:30 Australia – Índice Económico Líder del Conference Board (noviembre)

Anterior 0,3%

17:00 EE. UU. – Discurso público de la miembro de la Junta de la Reserva Federal, Michelle Bowman

19:00 EE. UU. – Recuento de plataformas petrolíferas (semanal)

Pronóstico 407 (anterior 409)

21:30 EE. UU. – Discurso público de la miembro de la Junta de la Reserva Federal, Philip Jefferson

Informes de resultados corporativos – Previos a la apertura del mercado