La inflación en Francia está por debajo de las expectativas

La inflación en Francia mostró una desaceleración significativa en septiembre, con caídas mensuales inesperadas tanto en el índice de precios al consumidor (IPC) como en el índice armonizado (IPCA)
Datos Clave: Inflación al Consumidor:
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
- Inflación del IPC preliminar (intermensual): -1% (pronóstico: -0,9%; anterior: 0,4%)
- Inflación del IPCA preliminar (intermensual): -1,1% (pronóstico: -0,9%; anterior: 0,5%)
- Inflación del IPC preliminar (interanual): 1,2% (pronóstico: 1,3%; anterior: 0,9%)
- Inflación del IPCA preliminar (interanual): 1,1% (pronóstico: 1,3%; anterior: 0,8%)
Datos Clave: Inflación de Productores (IPP):
- Inflación del IPP (intermensual): -0,2% (anterior: 0,5%)
- Inflación del IPP (interanual): 0,1% (anterior: 0,5%)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "