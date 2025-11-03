Leer más
04:48 · 3 de noviembre de 2025

La inflación en Suiza vuelve a desacelerarse 📉

Conclusiones clave
  • Disminuye la inflación interanual en Suiza

 

Informe de inflación en Suiza

Inflación en Suiza en octubre: 0,1% interanual (Prevista: 0,3% interanual. Anterior: 0,2%).

Inflación mensual: −0,3% intermensual (Prevista: −0,1% intermensual. Anterior: −0,2%).

Inflación subyacente: 0,5% interanual (Prevista: 0,7% interanual. Anterior: 0,7%).

Cotización del par euro-franco suizo

 

El cruce euro-franco suizo repunta tras conocer el débil dato de inflación interanual en Suiza.

Fuente : Plataforma de XTB

