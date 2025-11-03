La inflación en Suiza vuelve a desacelerarse 📉

- Disminuye la inflación interanual en Suiza
- Disminuye la inflación interanual en Suiza
Informe de inflación en Suiza
Inflación en Suiza en octubre: 0,1% interanual (Prevista: 0,3% interanual. Anterior: 0,2%).
Inflación mensual: −0,3% intermensual (Prevista: −0,1% intermensual. Anterior: −0,2%).
Inflación subyacente: 0,5% interanual (Prevista: 0,7% interanual. Anterior: 0,7%).
Cotización del par euro-franco suizo
El cruce euro-franco suizo repunta tras conocer el débil dato de inflación interanual en Suiza.
Fuente : Plataforma de XTB
Dólar en Colombia hoy 5 de noviembre: tipo de cambio sube a $3.872 y mantiene su rango lateral
Resumen Diario del Mercado – Punto de Inflexión en Wall Street
El tipo de cambio en Chile se estabiliza alrededor de $945 gracias al cobre y señales externas
El ISM de servicios supera claramente las expectativas. El S&P 500 continúa su recuperación.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "