La inflación subyacente en EE. UU. supera las expectativas. El euro sube tras la publicación

IPC interanual de julio: 2,7 % a/a (previsión: 2,8 % a/a; previo: 2,7 % a/a)

IPC mensual: 0,2 % m/m (previsión: 0,2 % m/m; previo: 0,3 % m/m)

IPC subyacente interanual: 3,1 % a/a (previsión: 3,0 % a/a; previo: 2,9 % a/a)

IPC subyacente mensual: 0,3 % m/m (previsión: 0,3 % m/m; previo: 0,2 % m/m)

La inflación general se mantuvo estable en 2,7 %, mientras que la inflación subyacente sorprendió al subir hasta el 3,1 %. En términos mensuales, los precios también aumentaron un 0,3 %, el mayor alza desde febrero. En cuanto a las contribuciones, la inflación en el sector vivienda volvió a ser la más elevada en julio, aunque ligeramente inferior a meses anteriores. Destaca el repunte en la contribución de los automóviles usados, si bien su peso sigue siendo reducido frente a otros componentes clave del índice. La tasa interanual estuvo limitada principalmente por la caída de los precios de los combustibles.

Pese a que la lectura de inflación subyacente superó lo esperado —dato clave para las decisiones de la Reserva Federal—, el par EUR/USD y los principales índices bursátiles reaccionaron inicialmente con un alza. Este movimiento parece estar motivado por las expectativas de que el mercado ya había descontado un repunte de la inflación aún mayor debido a los recientes aranceles.

