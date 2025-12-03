La inflación suiza cae inesperadamente

Informe de inflación del mes de noviembre en Suiza
-
IPC : 0,0% interanual. Pronóstico: 0,1 %. Anterior: 0,1%.
-
IPC : -0,2% intermensual. Pronóstico: -0,1 %. Anterior: -0,3%.
Dólar en Chile abre estable en $918 en medio de señales clave desde EE.UU.
Despidos en EE. UU. caen fuerte según informe Challenger
⌚Boletín Diario de Mercados
Informe de ventas minoristas de la Eurozona
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "