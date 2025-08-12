Leer más

La libra se fortalece tras informes laborales fuertes en Reino Unido

03:45 12 de agosto de 2025

La libra gana tras superar expectativas de empleo en Reino Unido, con crecimiento salarial moderado y caída en el recuento de solicitantes.

08:00 AM, Reino Unido - Cambio en el recuento de solicitantes para julio:

  • actual -6,2K; pronóstico 19,7K; anterior -15,5K;

08:00 AM, Reino Unido - Datos de empleo de junio:

  • Salario promedio incluyendo bonificaciones: actual 4,6%; pronóstico 4,7%; anterior 5,0%;
  • Cambio de empleo 239k frente a 185k esperado
  • Salario promedio sin bonificaciones: actual 5,0%; pronóstico 5,0%; anterior 5,0%;
  • Tasa de desempleo: actual 4,7%; previsto 4,7%; anterior 4,7%;
  • Cambio de empleo 3M/3M: actual 238K MoM; anterior 134K MoM;

 

 
 
 
 

Fuente: xtation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

