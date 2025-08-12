La libra se fortalece tras informes laborales fuertes en Reino Unido

La libra gana tras superar expectativas de empleo en Reino Unido, con crecimiento salarial moderado y caída en el recuento de solicitantes. 08:00 AM, Reino Unido - Cambio en el recuento de solicitantes para julio: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil actual -6,2K; pronóstico 19,7K; anterior -15,5K; 08:00 AM, Reino Unido - Datos de empleo de junio: Salario promedio incluyendo bonificaciones: actual 4,6%; pronóstico 4,7%; anterior 5,0%;

Cambio de empleo 239k frente a 185k esperado

Salario promedio sin bonificaciones: actual 5,0%; pronóstico 5,0%; anterior 5,0%;

Tasa de desempleo: actual 4,7%; previsto 4,7%; anterior 4,7%;

Cambio de empleo 3M/3M: actual 238K MoM; anterior 134K MoM; Fuente: xtation5

