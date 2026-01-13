La montaña rusa de L3Harris Technologies ⚔️ Casi un 13% de ganancias borradas a pesar de una inversión gubernamental multimillonaria❓

Las acciones de L3Harris Technologies LXH.US (fabricante de sistemas de defensa avanzados) subieron un 13% al inicio de la sesión en Wall Street tras anunciar planes de escindir su negocio de misiles en la segunda mitad de 2026. Este movimiento refleja el creciente interés de los inversores en el sector defensa, impulsado por tensiones geopolíticas globales y un mayor gasto en defensa de EE. UU. De particular importancia es la asociación estratégica con el Departamento de Defensa, que garantiza pedidos estables y un flujo de ingresos a largo plazo para la nueva compañía. El mercado ha reconocido claramente el potencial de la OPV del segmento de misiles, que no solo optimizará la estructura corporativa de L3Harris, sino que permitirá una captación inmediata de capital para el área de tecnologías de defensa en rápido desarrollo. El aumento en el valor de las acciones refleja la convicción de los inversores de que este segmento tiene un potencial de crecimiento superior al de otras divisiones, respaldado por contratos con el gobierno federal.

Además, las acciones reaccionaron a una inversión gubernamental de 1.000 millones de libras en Missile Solutions L3Harris. Esta operación se perfila como un cambio de juego en la estrategia de defensa de EE. UU. y un catalizador incluso más fuerte que la OPV. El Departamento de Defensa, bajo la estrategia “Go Direct-to-Supplier” (Ir directamente al proveedor), asegura pedidos estables y a largo plazo de misiles Tomahawk, PAC-3, THAAD y Standard Missile. La estructura de la transacción (una acción preferente convertible que pasará automáticamente a acciones ordinarias durante la OPV en 2026) implica que el gobierno no solo financia la expansión de la producción, sino que también participa en los beneficios del debut bursátil. Este modelo combina demanda garantizada del Pentágono con potencial de ingresos futuros, eliminando prácticamente todo riesgo empresarial para la nueva compañía. La inversión también refleja la determinación de la administración Trump de fortalecer rápidamente la capacidad productiva de la industria de defensa, especialmente ante las tensiones geopolíticas, creando un escenario de fuerte impulso de crecimiento para el sector en los próximos años.

Las acciones comenzaron a cotizar con un gran hueco alcista, que luego se redujo casi al mínimo, lo que sugiere que la información ya había sido descontada por el mercado. Aun así, la tendencia sigue siendo alcista (según medias móviles exponenciales), aunque con un impulso de corto plazo que podría estar limitado. El RSI de 14 días supera el nivel de 83 puntos, confirmando la fuerza del movimiento.

