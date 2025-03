La nueva tecnología de carga rápida de BYD presiona las acciones de Tesla 📉

BYD ha presentado una nueva tecnología de carga rápida para vehículos eléctricos, que según la compañía permitirá cargar un automóvil eléctrico en un tiempo comparable al de repostar un vehículo de gasolina. La empresa asegura que su nuevo sistema "Super e-Platform" permitirá a los vehículos recorrer 470 km tras solo 5 minutos de carga. Esta innovación podría cambiar radicalmente la percepción de los consumidores hacia los autos eléctricos, ya que una de las principales críticas sigue siendo su menor autonomía en comparación con los vehículos de gasolina y los largos tiempos de carga. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Finance L.P. Impacto en el mercado La presentación de la nueva tecnología ha impulsado las acciones de BYD a nuevos máximos históricos. La capitalización de mercado de BYD se sitúa actualmente en 159.840 millones de dólares, superando la capitalización combinada de Ford, Volkswagen y BMW. Comparación de la capitalización de mercado de BYD y la capitalización combinada de Ford, Volkswagen y BMW (en miles de millones de dólares).

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Impacto en Tesla Mientras tanto, BYD sigue siendo uno de los principales competidores de Tesla en el mercado global. En respuesta a los avances de BYD y a un sentimiento deteriorado hacia Tesla , las acciones del gigante estadounidense caen más de 3 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, acercándose nuevamente a los mínimos de marzo .

Esta zona representa el nivel más bajo de las acciones de Tesla desde octubre del año pasado. Las acciones de Tesla caen en el pre-market.

Fuente: xStation

