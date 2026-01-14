La plata acelera su rally y supera los USD 91 impulsada por expectativas de recortes de la Fed

La plata vuelve a ocupar el centro del escenario con un movimiento que ya no admite matices: estamos ante una aceleración clara de la tendencia. El metal ha superado por primera vez la zona de los 90 dólares y ha llegado a marcar nuevos máximos en torno a 91,53 dólares por onza, confirmando que el impulso no es puntual, sino parte de un cambio de régimen mucho más profundo en el mercado de metales preciosos.

Las razones de fondo están bien definidas y se retroalimentan entre sí. Por un lado, los últimos datos de inflación en Estados Unidos han sorprendido a la baja. El IPC general se ha mantenido en el 2,6% interanual y el IPC subyacente ha subido solo un 0,2% mensual, por debajo de lo esperado. Este dato ha reforzado las apuestas del mercado por recortes de tipos de la Reserva Federal a lo largo del año, con dos bajadas de 25 puntos básicos ya descontadas y la primera potencialmente a partir de junio. En un entorno de tipos reales a la baja, los activos no rentables como la plata se ven claramente beneficiados.

A esto se suma un factor institucional que el mercado no está ignorando. Las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal y la presión política sobre Jerome Powell han reabierto un debate incómodo sobre la confianza en los activos estadounidenses, empezando por el dólar. Este deterioro de la percepción institucional está alimentando la demanda de refugio, no solo en el oro, sino con especial intensidad en la plata, que además tiene un componente industrial relevante y suele amplificar los movimientos del oro en fases de estrés macro.

El resultado es un arranque de año explosivo. La plata acumula ya una subida cercana al 27% en apenas dos semanas de 2026, un ritmo difícil de sostener de forma lineal. Este dato, por sí solo, explica por qué el mercado empieza a mostrar movimientos más erráticos y por qué conviene extremar la gestión del riesgo, incluso dentro de un contexto claramente alcista.

Desde el punto de vista operativo, el precio nos deja referencias muy claras. En el corto plazo, la zona de 90,565 dólares se convierte en un nivel interesante para intentar incorporarse al alza si el mercado es capaz de construir precio por encima. Mientras se mantenga sobre ese nivel, el sesgo sigue siendo favorable para buscar continuidad alcista. El nivel de máximos en 91,622 dólares actúa como la siguiente referencia clave. Una ruptura y confirmación por encima de esa zona abriría la puerta a nuevos tramos de extensión, reforzando la idea de que el mercado sigue en modo tendencia.

Ahora bien, no todo es línea recta. Precisamente por la verticalidad del movimiento, no sería nada extraño ver correcciones de corto plazo. Si el precio perdiera la zona de 89,235 dólares y desarrollara un retroceso más ordenado, podríamos estar ante una pausa técnica necesaria para aliviar sobrecompra antes de intentar seguir subiendo. Este tipo de ajustes no invalidan el escenario alcista de fondo, pero sí recuerdan que los movimientos acelerados rara vez son sostenibles sin descansos intermedios.

En definitiva, la plata está haciendo lo que suele hacer en fases avanzadas de ciclos de refugio y relajación monetaria: moverse rápido y con violencia. El contexto macro sigue jugando a favor, las expectativas de tipos refuerzan el movimiento y la pérdida de confianza institucional añade combustible. La tendencia es indiscutiblemente alcista, pero la velocidad actual obliga a combinar convicción con prudencia, porque incluso los mercados más fuertes necesitan respirar antes de seguir corriendo.

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

