La plata alcanza sus niveles más altos desde 2012 📈

Los metales preciosos contin煤an su racha alcista, alcanzando nuevos m谩ximos. En el caso del oro, hoy observamos subidas superiores al 0,8%, que con su rango impulsaron al lingote por encima de los 2.675 d贸lares la onza. En el caso de la plata, la subida es a煤n mayor, ya que alcanza el 2,2%. As铆, la plata supera los 32,5 d贸lares y cotiza en sus niveles m谩s altos desde 2012. 聽 Los metales preciosos est谩n ganando terreno en previsi贸n de nuevos recortes de los tipos de inter茅s en Estados Unidos y otras econom铆as del mundo. De hecho, estos se han acelerado claramente desde principios de mes tras los comentarios moderados de Powell sobre la reciente decisi贸n de recortar los tipos de inter茅s estadounidense en 50 puntos b谩sicos, frente a las previsiones de 25 puntos. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 聽 La plata cotiza hoy en sus niveles m谩s altos desde diciembre de 2012. Fuente: Plataforma de XTB

