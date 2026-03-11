La plata cae 3% en medio de la fortaleza del dólar y tensiones geopolíticas

La plata registra caídas cercanas al 3% en los mercados globales, retrocediendo hacia la zona de 85 dólares por onza.

El movimiento está impulsado principalmente por la fortaleza del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos, factores que suelen presionar a la baja a los metales preciosos.

Además, las crecientes preocupaciones sobre el panorama económico y la actividad industrial, en medio del fuerte aumento de los precios del petróleo, también están afectando la demanda de plata. En el mediano plazo, un encarecimiento abrupto del combustible podría reducir la actividad manufacturera, lo que impactaría negativamente en la demanda industrial del metal.

Geopolítica y preferencia por el oro

El conflicto en Medio Oriente continúa escalando, con Irán advirtiendo a los buques que no crucen el Estrecho de Ormuz. En este contexto de mayor incertidumbre geopolítica, los inversionistas están favoreciendo al oro, que históricamente tiende a comportarse mejor que la plata cuando aumenta el riesgo global.

Niveles técnicos clave

Desde el punto de vista técnico, el precio de la plata se encuentra actualmente cerca de la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50). Esta zona adquiere mayor relevancia porque podría estar formándose un triángulo simétrico, una figura que normalmente anticipa la continuación de la tendencia previa, que en este caso es alcista.

Los niveles clave a observar son:

Por encima de 88 dólares por onza: podría confirmarse una ruptura alcista y un nuevo impulso al alza.

Por debajo de 80 dólares: se invalidaría la formación técnica actual.

Para que se materialice un escenario alcista, sería necesario ver un dólar más débil, rendimientos de bonos más bajos y una caída en los precios del petróleo.

Fuente: xStation5

Dólar en ascenso

Al mismo tiempo, el índice del dólar estadounidense está subiendo y ha logrado superar la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), lo que refuerza el impulso alcista del billete estadounidense y añade presión sobre los metales.



Fuente: xStation5